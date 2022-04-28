​​​​​​​لجنة صياغة العقد الاجتماعي تناقش مسوّدة العقد مع مجلس مقاطعة كري سبي

حضر الاجتماع الذي عقد في قاعة الاجتماعات بناحية عين عيسى شرائح مجتمعية من مقاطعة كري سبي وناحية عين عيسى، بالإضافة إلى الرؤساء المشتركين للكومينات ومجالس النواحي والبلدات التابعة للمقاطعة، وأعضاء لجنة صياغة العقد الاجتماعي في إقليم الفرات "حسين الشيخ، فايزة عبدي، نجاة مثلى، ليلى أحمد".

وتم خلال الاجتماع قراءة الأبواب الأساسية والمواد التي تضمنتها مسوّدة العقد الاجتماعي والتي تحوي "المبادئ الأساسية والحقوق والحريات وتنظيم المجتمع وأحكام عامة".

كما شرح أعضاء اللجنة بنوداً بناءً على طلب الحضور الذي أبدوا آرائهم حول المسوّدة.

وكانت لجنة صياغة مسوّدة العقد الاجتماعي لشمال وشرق سوريا قد عقدت اجتماعات مماثلة في مناطق مختلفة من شمال وشرق سوريا، بهدف مناقشة المسوّدة مع أكبر شريحة مجتمعية ممكنة، ورفع المقترحات الناتجة عنها لمناقشتها وإضافتها للمسوّدة قبل عرضها على التصويت في المجلس العام للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا.

(د)

ANHA