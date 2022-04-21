​​​​​​​لجنة صياغة العقد الاجتماعي تناقش مسوّدة العقد مع هيئات الإدارة الذاتية لإقليم عفرين

في سياق الاجتماعات التي تعقدها لجنة صياغة العقد الاجتماعي لشمال وشرق سوريا عقدت اللجنة اجتماعاً مع أعضاء الإدارة الذاتية لإقليم عفرين بعموم هيئاتها ومجالسها والمؤسسات التابعة لها، وذلك في صالة ميتان الواقعة في ناحية الأحداث بمقاطعة الشهباء.

حضر الاجتماع العشرات من أعضاء الإدارة الذاتية لإقليم عفرين، بالإضافة إلى أعضاء اللجنة الموسعة لصياغة العقد الاجتماعي؛ سلوى عجاج ومصطفى نبو وزلال جكر.

بدأ الاجتماع بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، قرأت بعدها عضوة اللجنة الموسعة، سلوى عجاج، مسوّدة العقد الاجتماعي لشمال وشرق سوريا، والمؤلفة من أربعة محاور رئيسة؛ وهي المبادئ الأساسية، الحقوق والواجبات، تنظيم المجتمع، الأحكام العامة، في أكثر من 90 مادة تحدد طبيعة عمل الإدارة.

ليتم بعدها النقاش على مسوّدة العقد، واستقبال آراء الحضور حولها.

هذا، ومن المقرر أن تعقد لجنة صياغة العقد الاجتماعي لشمال وشرق سوريا، حوالي 5 اجتماعات في نواحي إقليم عفرين، وذلك في الفترة الممتدة ما بين 22- 27 نيسان الجاري، لمناقشة مسوّدة العقد واستقبال الآراء حولها، لدراستها قبل عرض المسوّدة على التصويت من قبل المجلس العام للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا.

(آ ر/ س ر)

ANHA