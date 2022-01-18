​​​​​​​لجنة صياغة العقد الاجتماعي تناقش آلية انتخاب وتشكيل المجلس التنفيذي ومحكمة حماية العقد الاجتماعي

تستمر أعمال اجتماع اللجنة الموسعة لصياغة العقد الاجتماعي لشمال وشرق سوريا في يومه الثاني خلال جلستها الثالثة، الذي عقد في صالة سردم بمدينة الحسكة، بعدما استؤنفت يوم الأمس.

واستأنفت اللجنة الموسعة لصياغة العقد الاجتماعي لشمال وشرق سوريا، أعمالها بعد أن توقفت وانتهت من مناقشة وتعديل 30% من مسودة العقد، منتصف الشهر الفائت من العام المنصرم.

وحضر الاجتماع كامل أعضاء اللجنة الموسعة المؤلفة من 158عضو/ة، وممثلين عن الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، والأحزاب السياسية، وحركات الشبيبة، والحقوقيين، ومؤسسات المجتمع المدني والفعاليات المجتمعية في المنطقة.

وفي هذا السياق، بيّن عضو اللجنة المصغرة لصياغة العقد الاجتماعي لشمال وشرق سوريا، ثائر الكريد، لوكالتنا، أنه بعد تركيز أعمال اجتماع اللجنة الموسعة لصياغة العقد الاجتماعي حول آلية تشكيل مجالس الأحياء والبلدات والمدن والمقاطعات، في يومه الأول، سيتم الاستكمال حول آلية انتخاب وتشكيل المجلس التنفيذي ومحكمة حماية العقد الاجتماعي ووصولاً إلى الأحكام العامة والختامية في يومه الثاني.

وأكد الكريد، أن مسودة العقد هي بمثابة دستور لمنطقة شمال وشرق سوريا، والهدف منها تنظيم العمل على كافة الأصعدة إدارياً وتنظيمياً.

وشكلت الإدارة الذاتية في الـ 15 من شهر تموز من العام الجاري، لجنة مصغرة، مؤلفة من 30 عضو/ة، للعمل على إعداد مسودة للعقد، ومناقشتها خلال جلسات موسعة مع مختلف الفعاليات في شمال وشرق سوريا.

(بـ ر/س ر)

ANHA