​​​​​​​لجنة صياغة العقد الاجتماعي تختتم أعمال اليوم الثاني بعد مناقشة هيكلية الإدارة الذاتية

واستأنفت، يوم أمس، اللجنة الموسعة لصياغة العقد الاجتماعي لشمال وشرق سوريا، أعمالها في صالة سردم الثقافية في مدينة الحسكة، استكمالاً لأعمال اجتماع اللجنة خلال جلستها الثالثة، بعد أن انتهت اللجنة من مناقشة وتعديل 30% من مسودة العقد، منتصف الشهر الفائت من العام المنصرم.

وشكلت الإدارة الذاتية في الـ 15 من شهر تموز من العام المنصرم، لجنة مصغرة، مؤلفة من 30 عضو/ة، للعمل على إعداد مسودة للعقد، ومناقشتها ضمن اللجنة الموسعة التي تضم مختلف شرائح المجتمع في شمال وشرق سوريا.

وحضر الاجتماع، كامل أعضاء اللجنة الموسعة المؤلفة من 158عضو/ة، وممثلون عن الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، والأحزاب السياسية، وحركات الشبيبة، والحقوقيين، ومؤسسات المجتمع المدني والفعاليات المجتمعية في المنطقة.

وفي هذا السياق، بينت عضوة اللجنة المصغرة لصياغة مسودة العقد الاجتماعي للإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا، عبير حصاف، أن النقاشات تركزت في اليوم الثاني من أعمال الاجتماع، على هيكلية الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا ومجلس الشعوب لإقليم شمال وشرق سوريا وكيفية تشكيل مهامه وصلاحياته.

منوهةً، إلى أنه سيتم استكمال أعمال الاجتماع، في اليوم الثالث، حول كيفية تشكيل المجلس التنفيذي وميثاقه والعملية الانتخابية، إضافةً إلى التركيز على مهامه وصلاحياته.

(كروب)

ANHA