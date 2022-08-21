​​​​​​​لجنة شلير: التحالف الدولي مسؤول وإصدار البيانات غير كافٍ

تستمر الهجمات وقتل الأطفال في شمال وشرق سوريا، إذ قصفت مسيّرة تركية في 18 آب الجاري، مركزاً تعليمياً خاصاً للبنات يقع تحت رعاية الأمم المتحدة في قرية شموكة على الطريق الحسكة/ تل تمر، أسفر عن استشهاد أربع فتيات وإصابة 11 أخريات. هذا وأدانت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا هذا الهجوم عبر بيانٍ لها، ووعدت بأنّ قتل الأطفال لن يمرّ بلا محاسبة.

وتحدّثت الإدارية في لجنة شلير لمتابعة شؤون الطفل؛ جوليا خلو، لوكالتنا عن هذا الموضوع.

وأشارت جوليا خلو إلى استمرار دولة الاحتلال التركي بشنّ الهجمات على المنطقة بلا انقطاع ولفتت الانتباه إلى بيان التحالف الدولي وقالت: "إصدار البيانات وحده غير كافٍ للتعامل مع قتل أطفالنا، يجب التعامل مع هذا الموضوع بجديّة. لا يمكن أن يحصل هذا كتابيّاً وعلى وسائل الإعلام. يجب قطع الطريق أمام المسيّرات التركية".

وذكرت جوليا خلو أن دولة الاحتلال التركي تواصل ارتكاب الجرائم، على الرغم من إصدار البيانات وإبداء الاستنكارات. إذ تستهدف جميع المواطنين، فيما يكون معظم الضحايا من الأطفال، وقالت: "التحالف الدولي مسؤول؛ لأنه لا توجد طائرة قادرة على العبور دون موافقته".

واختتمت جوليا خلو حديثها، مشيرةً إلى إدراك دولة الاحتلال التركي أن الأطفال هم مستقبل مجتمعاتهم، وقالت: "ولهذا تريد إعاقة هؤلاء الأطفال وممارسة حرب خاصة عليهم. إذ تسعى بهذا الشكل إلى تدمير أساس المجتمع والعبور إلى مناطقنا بسهولة".

ANHA