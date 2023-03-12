​​​​​​​لجنة شلير للطفولة يفتتح مركزاً جديداً في حلب

في ذكرى مجزرة وانتفاضة 12 آذار؛ افتتحت اليوم، لجنة شلير للطفولة التابعة للمحور الاجتماعي في حلب، مركزاً له في القسم الغربي لحي الشيخ مقصود.

ويأتي ذلك ضمن مساعي لجنة شلير للطفولة تعليم وتدريب الأطفال والحفاظ على حقوقهم وتعريف الأطفال على ثقافتهم.

بدأ الافتتاح بالوقوف دقيقة صمت تلتها إلقاء كلمة من قبل الإدارية في لجنة شلير للطفولة في مقاطعة الشهباء بديعة مسلم، استهلّتها بمباركة الافتتاح على جميع الأطفال في حيي الشيخ مقصود والأشرفية باسم نساء الشهباء وعفرين.

وقالت بديعة مسلم: "في ذكرى انتفاضة 12 آذار المؤلمة لجميع الشعوب، ننحني إجلالاً وتقديراً لجميع الشهداء وجميع الشهيدات الذين ضحوا بأرواحهم في سبيل الحرية".

وأردفت بديعة: "اليوم أفتتح مركز للأطفال لرعايتهم وتلبية رغباتهم من الناحية الثقافية والناحية الرياضية والرسم، نتمنى أن يكون هذا المركز لرعاية جميع الأطفال الذين وقفت أمهاتهم في وجه جميع الهجمات من أجل أطفالهم".

وكما تحدثت الإدارية في لجنة شلير للطفولة في حلب سميرة بكر، قالت فيها: "أردنا أن نفتتح فرعاً للجنة الأطفال في هذا اليوم يوم 12 آذار من أجل أن يتعرفوا على ذواتهم وعلى الروح الرفاقية، من أجل تخفيف عبء الأزمات عليهم".

وأكّدت سميرة على أهمية تعلم الأطفال للغة الكردية، فقالت "هذا المركز افتتح لتعليم الأطفال وتدريبهم والأهم لتعليمهم اللغة الكردية، ويوم غد هو ذكرى استشهاد الشهيدة كولة سلمو التي كانت محبة للأطفال وكانت تساعد الأطفال على الدراسة وعلى التعليم والتعرف على ثقافتهم".

يذكر أن لجنة شلير للطفولة تأسست عام 2020 بناءً على احتياجات الأطفال في شمال وشرق سوريا، وما عانوه جراء الحروب والأزمات والتي أثرّت سلباً على الأطفال بشكل خاص.

ويوجد للجنة عدة مراكز في كل من الشهباء في حلب وديريك ومخيم واشو كاني ومخيم سري كانيه في الحسكة، فيما يقع مركز اللجنة الرئيسي في مدينة قامشلو.

وتعنى اللجنة بمتابعة حقوق وشؤون الأطفال وكل ما يتعلق بهم من انتهاكات لحقوقهم والمشاكل والاعتداءات التي تُمارس بحقهم مثل الضرب والتعذيب والاغتصاب ومنعهم من التعليم والإهمال الأسري والتنمر المجتمعي، وتسعى اللجنة إلى توعية الأطفال من خلال التدريبات الفكرية والتعليمية والترفيهية واعطاء تدريبات توعوية للأهالي حول كيفية التعامل مع نفسية الطفل.

(د ع)

ANHA