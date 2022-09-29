​​​​​​​لجنة شلير للأطفال تدين جريمة اغتصاب طفلة وترى أن استهداف الأطفال هدفه القضاء على مستقبل الشعوب

أصدرت لجنة شلير للأطفال بياناً، بخصوص استهداف الأطفال وقتلهم من قبل الفاشية، وقصف الاحتلال التركي المستمر لشمال وشرق سوريا.

اللجنة وفي بيانها أدانت جريمة اغتصاب طفلة تبلغ من العمر 15 عاماً على يد قائد من الشرطة الإيرانية.

وجاء في البيان " ندين هجمات دولة الاحتلال التركي على مناطقنا وضد شعبنا وخاصة الأطفال، الذين تسببت الهجمات باستشهاد العديد منهم، ولأن الأطفال هم مستقبل هذه الثورة فإن الدولة التركية تستهدفهم بشكل مباشر وتقوم بقتلهم".

وتابع البيان :" هذه الهجمات تتسبب بإصابات عديدة للأطفال، وحرم العديد من حقوقهم في الطفولة، وأيضاً في الاحتجاجات ضد مقتل جينا أميني في روجهلات كردستان أصبح الأطفال ضحية الاستهداف والقتل، وتعرضت طفلة تبلغ من العمر 15 عاماً للاغتصاب في إقليم بلوجستان".

لجنة شلير أدانت جريمة الاغتصاب وأضافت في البيان: "ندين قتل الطفولة واغتصاب جسد وفكر الأطفال وقتل جينا أميني، وجميع النساء اللواتي يتعرضن للاستهداف والقتل بشكل يومي".

اللجنة وفي بيانها دعت للانتفاض ضد قتل الأطفال وقالت في ختام بيانها:" أمام هذه الهجمات يجب أن تقوم القوى الدولية والمنظمات التي تعنى بحماية حقوق الطفل بمسؤولياتها، وأيضاً على جميع الأشخاص الشرفاء أن لا يبقوا صامتين وساكنين جراء قتل النساء والأطفال".

(سـ)