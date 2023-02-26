​​​​​​​لجنة شلير لحماية الطفل تشجب استغلال تركيا لكارثة الزلزال في خطف الأطفال

كشف الزلزال الأخير الذي ضرب باكور وتركيا وتأثرت به مناطق واسعة من سوريا مدى الفساد المستشري في مؤسسات الدولة التركية الفاشية، كما وضع علامات استفهام عدة بشأن طريقة تعامل حزب العدالة والتنمية، والرئيس التركي، أردوغان مع هذه الكارثة. إذ تم مؤخراً تسليم العديد من الأطفال الناجين دون أسرهم من زلزال 6 شباط، وتسليمهم لبعض بيوت الدين وأصحاب الطرق الإسلامية والمافيا.

ويستأثر هذا الموضوع باهتمام الرأي العام في باكور كردستان، ويثير سخطاً شعبياً كبيراً.

في هذا السياق، أدلت لجنة شلير لحماية الطفل، ببيان إلى الرأي العام، في مدرسة صلاح الدين الأيوبي الواقعة شرقي مدينة قامشلو، بحضور أكثر من 800 طالب/ـة.

قرئ البيان باللغتين الكردية والعربية من قبل الطالب، أحمد حسين عمر.

وجاء في مستهل البيان "بداية نعزي كل العائلات ونتمنى الشفاء العاجل لكل الجرحى؛ بسبب الزلزال الذي وقع في باكور كردستان ومناطق من سوريا، هذا الزلزال الذي دمر البيوت والمباني وأودى بحياة الآلاف من الناس".

وشجب البيان خطف الأطفال وعدم تسليمهم لذويهم وعائلاتهم، وأشار إلى "أن هذا الحادث المروّع فتح الطريق أمام الحكومة التركية لتظهر حقدها الدفين للكرد فقد عملت على إنقاذ الأطفال من تحت الأنقاض ولم تسلمهم إلى ذويهم وقامت بتهريبهم وتسليمهم إلى بعض بيوت الدين وأصحاب الطرق الإسلامية والمافيا".

منوهاً أن "في كل يوم يتم تهريب المئات من الأطفال الكرد والعلويين ولا توجد أي معلومات عنهم".

وبيّن "أن الفكر التركي المتعصب والسياسة التركية الدينية الهمجية تسعى إلى إمحاء الوجود الكردي والعمل على إبادة الثقافة والتاريخ الكردي وذلك من خلال أطفالنا الذين سيكبرون تحت سقف الفكر التركي الفاشي بعيداً عن ثقافتهم ولغتهم وذلك بغرض إبادة الكرد ووجودهم"، واستنكر البيان "استغلال تركيا لمصائب الشعب الكردي للوصول لغاياتها".

واختتمت لجنة شلير بيانها بالقول "افتحوا قلوبكم لشعبكم وأطفالهم، لنكن يداً واحدة وصوتاً واحداً وكلمة واحدة ضد جبروت الظلم والقهر الذي يطبق على شعبنا، وإننا لا نقبل إنهاء ثقافة مجتمعنا ومذاهبنا وتاريخنا الكبير" وأكدت وقوفها إلى جانب أطفال باكور (شمال كردستان)، وشددت "حزنكم هو حزننا وفرحكم هو فرحنا".

(ك آآ)

ANHA