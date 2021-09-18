​​​​​​​لجنة شهداء PJAK: أصبح شكري سرحد رفيقاً حقيقياً للقائد أوجلان

واستذكرت لجنة شهداء حزب الحياة الحرة الكردستاني، في بيان لها، عضو لجنة الشهداء في حزب العمال الكردستاني، شكري سرحد (ياسين بولوت) الذي استشهد في هجوم استخبارتي تركي في السليمانية.

وجاء في نص البيان:

"فشلت الدولة التركية الفاشية والقاتلة في كل مكان، في مواجهة المقاومة وإرادة الكريلا. وهي تعيش هزائم تاريخية كل يوم. وفي الوقت نفسه، تستخدم الخيانة من أجل تحقيق النتائج التي تريدها في باشور كردستان، واحتلال كردستان بأكملها. وتريد أيضاً إبادة الكرد على يد الكرد. وافتتحت الدولة التركية المحتلة مؤخراً قواعد لأجهزتها الاستخباراتية بكل سهولة وأريحية، في باشور كردستان، فضلاً عن مهاجمة الشخصيات الوطنية والمناضلة.

في صباح يوم 17 أيلول، استشهد رفيقنا شكري سرحد، في هجوم شنته استخبارات الدولة التركية المحتلة MIT وسط السليمانية. في البداية نستذكر رفيقنا شكري سرحد باحترام وامتنان، ونقدم تعازينا لعائلته وللشعب الكردي بأكمله.

لقد ناضل الرفيق شكري سرحد، خلال 40 عاماً، بدءاً من السجون، إلى جبال كردستان، حيث قاتل في جميع مناطق النضال ببسالة. وخلق قيماً قيّمة. وأصبح أحد الرفاق الحقيقيين للقائد آبو، وسار على خطا حقي قرار وكمال بير وعاكف يلماز، حتى لحظة استشهاده. عاش الرفيق شكري بفلسفة (حركة واحدة، لقمة واحدة). وعمل 15 عاماً في خدمة عوائل الشهداء. وأصبح أحد مناصري قافلة شهداء ثورة الحرية. وعلى الرغم من أمراضه الخطيرة، إلا أنه لم يتخلَّ عن نضاله من أجل الحرية، وأصبح مضحياً من أجل شعب كردستان.

نحن لجنة شهداء حزب الحياة الحرة الكردستاني، نتعهّد بالمضيّ قدماً على نهج شهداء كردستان الحرة والديمقراطية، والدفاع عن قضيتهم المشروعة".

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