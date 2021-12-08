​​​​​​​لجنة مناهضة التعذيب الأوروبية: نحن نتابع التطورات في إمرالي

ويُعتقل القائد عبد الله أوجلان في سجن إمرالي المشدد أمنياً منذ أكثر من 22 عاماً، فيما لا ترد أي أخبار أو معلومات عنه أو عن معتقلي إمرالي الثلاثة الآخرين (عمر خيري كونار وهاميلي يلدرم وويسي آكتاش)، منذ ثمانية أشهر.

ويستأثر هذا الموضوع باهتمام أبناء الشعب الكردستاني في كردستان وتركيا والعالم، وسط الاستمرار بتنظيم الفعاليات المطالبة برفع العزلة وإطلاق سراح القائد.

وفي السياق، سلّم سياسيون كرد احتجوا يوم أمس الثلاثاء، أمام مبنى المجلس الأوروبي للمطالبة بالحرية الجسدية للقائد أوجلان، ملفاً خاصاً حول العزلة والإجراءات المفروضة في إمرالي، إلى لجنة مناهضة التعذيب الأوروبية CPT.

لجنة مناهضة التعذيب: حوارنا يستمر بشكلٍ فعّال

وتركز نص الملف المقدم للجنة على العزلة المفروضة على القائد أوجلان وانتهاك حقوقه وحقوق جميع المعتقلين في السجون التركية.

وبحسب ما أفادت وكالة ميزوبوتاميا، فإن مسؤولي لجنة مناهضة التعذيب الذين استلموا الملف، قد قالوا: "نحن نهتم بالتطورات والأحداث في إمرالي، ونتابع الموضوع على الدوام. الأعمال التي قمنا بها في الداخل منذ تأسيس اللجنة لا تُرى في الخارج. نحن لا نستطيع شرح ما نقوم به، لكننا نعمل على هذا الموضوع بنشاط. ولقد حضرنا سابقاً في العام 2019 تقريراً عن إمرالي. والانتهاكات التي تحدثنا عنها في هذا التقرير موجودة. وتستمر عملية حوارنا مع تركيا من أجل منع هذه الانتهاكات بشكل فعّال وسنواصل القيام بذلك".

والجدير بالذكر أن السلطات التركية فرضت في الـ 29 من تشرين الثاني المنصرم، عقوبات جديدة بحق القائد عبد الله أوجلان، تقضي بمنع لقائه مع المحامين لمدة 6 أشهر، اعتباراً من 12 تشرين الأول الماضي، ومنعه من لقاء العائلة لمدة 3 أشهر اعتباراً من 18 آب الماضي.

فيما كان آخر تواصل للقائد أوجلان مع العالم الخارجي في الـ 25 من آذار الماضي، خلال اتصال هاتفي مع شقيقه محمد أوجلان دام 5 دقائق، ثم قطع الاتصال.

أما آخر لقاء معه فقد جرى من قبل محاميه ريزان ساريجا ونوروز أويسال في الـ 7 من آب 2019، ومنذ ذلك التاريخ تفرض السلطات التركية عزلة مشددة على القائد عبد الله أوجلان المعتقل منذ عام 1999.

واعتقل القائد إثر مؤامرة دولية بدأت أولى خيوطها في الـ 9 من تشرين الأول 1998 لدى خروجه من سوريا، متجهاً إلى موسكو، ليتم اعتقاله في الـ 15 من شباط 1999 في العاصمة الكينية نيروبي، وتسليمه إلى السلطات التركية.

(ر)