​​​​​​​لجنة مهجري سري كانيه تدعو أمريكا لإدراج كافة المجموعات المرتزقة في القائمة السوداء

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، أمس الأربعاء، عن حزمة جديدة من العقوبات استهدفت كيانات تابعة للأجهزة الأمنية السورية، ومرتزقة أحرار الشرقية وقادته التابعين لمرتزقة الجيش الوطني السوري.

وفي هذا السياق، أصدرت لجنة مهجري سري كانيه، بياناً كتابياً إلى الرأي العام، اشارت من خلالها، إلى أن قرار إدراج فصيل أحرار الشرقية، وقائده أحمد إحسان فياض الهايس، المعروف ب"أبو حاتم شقرا"، وشقيقه رائد جاسم الهايس المعروف ب"أبو جعفر شقرا"، ضمن قوائم المطلوبين كإرهابيين.

وذكّر البيان بجرائم المرتزقة " " قاموا بارتكاب انتهاكات خطير وتجنيد الأطفال ودمج أعضاء داعش السابقين بين صفوف فصيلهم،"، وأضاف " يبعث على الأمل بأن المجرمين والإرهابيين سيحاسبون على أفعالهم".

وتابع البيان، " هذا الفصيل الذي تبناه الائتلاف السوري المعارض وأفسح له المجال ليحضر جلسات الاجتماع مع قادته؛ ارتكب أعمال إجرامية منها إقدامه على قتل الأمين العام لحزب سوريا المستقبل هفرين خلف ومرافقيها، كما تشهد مدن عفرين وسريه كانيه/راس العين وتل ابيض على جرائمهم بحق السكان الأصليين والتعدي على ممتلكاتهم وتهجيرهم".

ورحب البيان " بهذه الخطوة، وننتظر إدراج كافة الفصائل التي رهنت سلاحها للمحتل التركي وساعدته على احتلال مدن (عفرين، سريه كانيه/رأس العين، تل ابيض) وقامت بانتهاك حرمات المواطنين الأمنين".

ودعا البيان الولايات المتحدة " بتقديمهم للعدالة ومحاسبتهم على أفعالهم الإجرامية هم وحليفهم التركي، وإخراج تلك الفصائل المجرمة من مناطقنا وعودة الأهالي بضمانات دولية".

(ب ر/م)

ANHA