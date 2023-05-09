​​​​​​​لجنة لحماية الطفل تدعو لإنهاء الاحتلال التركي لعفرين ومحاسبته على جرائمه

في ظل الجرائم المستمرة لدولة الاحتلال التركي ومرتزقته في عفرين المحتلة منذ أكثر من 5 أعوام، أقدم متزعم لمرتزقة "السلطان سليمان الشاه" والمعروفة بـ "العمشات" على اغتصاب طفلة تبلغ من العمر 10 أعوام، في ناحية شيه بعفرين المحتلة.

وحركت هذه الجريمة التي أكدت لجنة شلير لحماية الطفل أنها جزء من السياسات اللاإنسانية لدولة الاحتلال التركي بحق الشعب السوري، الرأي العام في شمال وشرق سوريا.

وبينت أن وحشية الاحتلال ومرتزقته تزداد في المناطق المحتلة مثل عفرين، بطرق وأساليب وحشية.

وأوضحت الإدارية في لجنة شلير لحماية الطفل، جوليا خلو، لوكالتنا، أن هناك تعتيم كبير في المناطق المحتلة على حالات القتل والاغتصاب بحق النساء والأطفال، وإنها (أي دولة الاحتلال التركي ومرتزقته)، تمنع توثيق الجرائم التي ترتكب بشكل يومي في المناطق المحتلة، وتسعى إلى طمسها.

وأكدت أن جريمة اغتصاب الطفلة البالغة من العمر 10 أعوام من قبل متزعم لمرتزقة الاحتلال التركي ليست الأولى، منوهة إلى أنها واحدة من سلسلة جرائم الاحتلال التركي ومرتزقته بحق النساء والأطفال.

وقالت: "بهذه السياسات دمر حياة هذه الطفلة وآلاف الأطفال في المناطق المحتلة".

جوليا خلو، نددت بموقف الجهات الحقوقية والمنظمات المعنية، وبينت أن ما يقاسيه الأهالي والنساء في المناطق المحتلة يندى له جبين الإنسانية، وقالت: "ألم كبير تعيشه الإنسانية في هذا العصر. ما يوجع أكثر أن هذه الجرائم ترتكب على مرأى من المنظمات والجهات الحقوقية، ومع ذلك تبقى دون موقف واضح وتلتزم الصمت. إنهم يفضلون مصالحهم على القضايا الإنسانية".

داعية إياهم إلى "تحكيم وجدانهم، وعدم إنكار حقيقة الاحتلال ومحاسبة تركيا".

كما أدانت جوليا خلو باسم منظمة شلير لحماية الطفل هذه الجرائم التي ترتكب بحق الإنسانية والطفولة، ودعت الجهات الحقوقية إلى عدم التزام الصمت، وتوضيح موقفها من الاحتلال وجرائمه والتحرك وفق مبادئها وإنهاء الاحتلال، وشددت بضرورة العمل لمحاسبة الاحتلال التركي ومرتزقته أمام المحاكم الدولية.

(ي م)

ANHA