​​​​​​​لجنة إدارة مدارس ديرك تكرّم الطلبة المتفوقين في المرحلتين الإعدادية والثانوية

تجمّع الطلبة المتفوقون وعوائلهم في مجمع اللغة الكردية في ناحية ديرك، بحضور إدارة المجمع ومدرّسي ومدرّسات مدارس ديرك وقراها.

بدأ الحفل بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ليهنئ بعده الإداري في مجمع اللغة الكردية، هاوار حسن، الطلبة المتفوقين الذين حصلوا على معدّلات عالية في ناحية ديرك، متمنياً دوام النجاح والتوفيق لجميع الطلبة.

عن المنهاج الكردي حصلت الطالبة راما مامو في المرحلة الثانوية، القسم العلمي، على معدّل 99,92، والطالبة رودا دلي في المرحلة الإعدادية على معدّل 99,93

فيما حصلت عن المنهاج العربي الطالبة حلا حافظ سليمان، القسم العلمي على معدّل 94.35 ، والطالبة حنان سليمان الحميد في المرحلة الإعدادية على معدّل 98.21.

انتهى حفل التكريم بتوزيع الهدايا على المتفوقين بحضور ذويهم وإدارة المجمع في ناحية ديرك. وهن 17 طالبة؛ منهن 6 طالبات في المرحلة الإعدادية، و11 طالبة في المرحلة الثانوية.

ويعتمد في إقليم الجزيرة نظام التدريس بموجب مبادئ الأمة الديمقراطية، وبحسب لغات المكوّنات الموجودة في كل منطقة.

(ع-ع/ ل م)

ANHA