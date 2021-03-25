​​​​​​​لجنة حرية القائد تدعو لتصعيد الفعاليات حتى اللقاء المباشر بأوجلان

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي أخبار عن تدهور الوضع الصحي للقائد عبد الله أوجلان، وعليه توجه مكتب العصر الحقوقي وعائلة القائد إلى النيابة العامة في بورصة لطلب اللقاء العاجل بالقائد. واليوم تواصل محمد أوجلان من مقر محكمة رها مع شقيقه القائد عبد الله أوجلان عبر اتصال هاتفي. وعندما كان يتحدث معه قُطع الاتصال. وأوضح محمد أوجلان بأن مخاوفهم ازدادت بسبب عرقلة التواصل وعدم قدرتهم التعرف على حقيقة الوضع الصحي للقائد أوجلان.

وحول الموضوع أوضحت لجنة حرية القائد في شمال وشرق سوريا لوكالة ANHA بأن الاتصال لمدة ثلاث دقائق فقط لا يكفي لمعرفة الوضع الصحي للقائد عبد الله أوجلان ويجب اللقاء المباشر به بسرعة.

الدعوة لتصعيد الفعاليات

وقالت اللجنة بأنه يجب أن يلتقي المحامون والعائلة بالقائد عبد الله أوجلان بشكل مباشر وبأسرع وقت لأن ما يجري مخالف للحقوق. ودعت اللجنة شعب شمال وشرق سوريا لتصعيد فعالياتهم بهذا الخصوص حتى اللقاء المباشر بالقائد في إيمرالي.

(م م)

ANHA