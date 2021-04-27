​​​​​​​لجنة حماية حقوق الصحفيين تطالب بإطلاق سراح مراسل ANF على الفور

وأعلن البيان أن ريباز حسن كان يغطي فعالية الاحتجاج ضد هجمات دولة الاحتلال التركي على أراضي جنوب كردستان، ولكنه اعتقل من قبل قوات الأسايش في السليمانية.

وأوضح البيان أن حكومة أربيل لم تكشف عن أسباب اعتقال ريباز أو المكان الذي اقتيد إليه هو و 25 آخرين ممن كانوا ينوون المشاركة في الاحتجاجات ضد هجمات جيش الاحتلال التركي.

وذكر البيان أن اعتقال ريباز حسن جاء خلال التظاهرة ضد العملية العسكرية الجديدة لجيش الاحتلال التركي، كما أفادت لجنة حماية حقوق الصحفيين (CPJ‎) أنه وفقاً لصحفيين محليين، كثيراً ما يتم اعتقال واحتجاز الصحفيين أثناء تغطية الاحتجاجات.

وتعقيباً على ذلك قال ممثل لجنة حماية حقوق الصحفيين (CPJ‎) للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إغناسيو ميغيل دلغادو: "إن المسؤولون في شمال العراق يدعون أن الاقليم يحترم حرية الصحافة والاعلام، لكن هذا الاعتقال يظهر عكس ذلك، إننا ندعو مسؤولي الإقليم إلى الإفراج الفوري عن ريباز حسن والسماح للصحفيين والمؤسسات الاعلامية للقيام بعملهم بحرية ودون خوف من الانتقام ".

وكشفت لجنة حماية حقوق الصحفيين أنها اتصلت بمكتب الاعلام التابع للاتحاد الوطني الكردستاني (YNK) بشأن اعتقال ريباز حسن، لكنها لم ترد بعد.

وفي نهاية البيان، لفتت لجنة حماية حقوق الصحفيين الانتباه الى معاقبة الصحفيين ونشطاء بهدينان، وذكر البيان أنه في شهر شباط حكمت المحكمة الجزائية في العاصمة هولير بسجن كل من الصحفيين شيروان أمين شيرواني وكهدار زيباري مدة ست سنوات بتهمة زعزعة استقرار المنطقة.

وكان مراسل وكالة فرات للأنباء ريباز حسن قد اعتقل من قبل قوات اساييش السليمانية في الـ 25 من شهر نيسان/ أبريل الجاري ،في مدينة السليمانية أثناء تغطيته للاحتجاجات التي نظمها أهالي السليمانية ضد هجمات دولة الاحتلال التركي، ومنذ ذلك الوقت لا توجد معلومات حول مصيره.

(مـ)