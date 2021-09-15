​​​​​​​لجنة بلديات دير الزور تبدأ مشروع محطة تصفية تخدم 30 ألف نسمة

وبشكل عام ازدادت معاناة الأهالي من موضوع تأمين مياه الشرب خاصة بعد ازدياد نسبة التلوث بمياه نهر الفرات بعد ركود المياه الذي جاء عقب استمرار تركيا بحبس مياه نهر الفرات عن سورية.

وبعد تنفيذ عدة مشاريع لتأمين مياه الشرب لأهالي دير الزور، باشرت لجنة البلديات بمشروع محطة مياه شرب الكشكية التي تتربع على مساحة 1200 متر مربع على ضفة نهر الفرات وهي المحطة الثانية في البلدة.

وتقدر تكلفة المشروع نحو 60 ألف دولار أمريكي ومن المزمع انتهاء العمل به خلال 3 أشهر، وسيخدم 3 أحياء تابعة للكشكية وهي أحياء (المرسوم، الحاوي، العويض) يقطنها نحو 30 ألف نسمة.

(ث ع/مـ)

ANHA