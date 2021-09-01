​​​​​​​لجنة عوائل الشهداء والمفقودين: بغداد وهولير شريكتان في إبادة الإيزيديين

وأصدرت لجنة عوائل الشهداء والمفقودين، بياناً إلى الرأي، قدمت فيه العزاء لشهداء القصف على مخيم قاديا في زاخو.

وجاء في نص البيان: "بعد استشهاد مام زكي شنكالي، زردشت شنكالي، ومام سعيد حسن وغيرهم من الأبطال، استهدفت الدولة التركية الفاشية مشفى قرية سكينة، والآن نرى أنه في تاريخ 30/ 8/ 2021 شنت هجومها على مخيم قاديا – زاخو حيث يعيش فيها اللاجئين الإيزيديين، وبحسب التقارير، استشهد طفلان إيزيديان وأصيب عدد آخر في الغارة الجوية لطائرات الاحتلال التركي".

إحاطة الإدارة الذاتية في شنكال وإبادة المجتمع الإيزيدي

وأضاف "من الواضح مرة أخرى أن الدولة التركية الفاشية ومن أجل تأكيد حدوث الإبادة المسمى اتفاقية شنكال بتاريخ 9 تشرين الأول 2020 لم توقف هجماتها وستواصل عدائها ضد المجتمع الإيزيدي، أيضاً، وعلى وجه التحديد الغرض هو؛ تحطيم وتدمير الإرادة الحرة لشعبنا الإيزيدي، وإحاطة الإدارة الذاتية الديمقراطية في شنكال، هذه الهجمات بشكل عام تهدف لتحقيق الإبادة الجماعية لشعبنا الإيزيدي، لأن هذا الهدف واضح جداً، فإن الدولة التركية الفاشية لا تستهدف القوات المسلحة فقط بل أنها تستهدف الأطفال، النساء والمسنين.. إلخ، وأن إبادة المجتمع الإيزيدي تكون من أهم أهدافها".

حكومتا بغداد وهولير مذنبتان

وأكدت لجنة عوائل الشهداء والمفقودين في بيانها على أن حكومتي بغداد وهولير شريكتان للاحتلال في تسيير الإبادة على الإيزيديين، إذ قالت: "بخصوص هذه المجازر، بالطبع مع الدولة التركية، إن الموقعين على موافقة هذه الإبادة والمجازر هما حكومتي بغداد وهولير وكلاهما مذنبتان أيضاً، وفي الوقت نفسه ومن خلال صمتهما كلتاهما ترتكبان المجازر بحق شعبنا الإيزيدي".

نقف مع شعبنا الإيزيدي بكل قوتنا

وأعربت اللجنة عن وقوفها مع المجتمع الإيزيدي، وقالت: "نحن لجنة عوائل الشهداء والمفقودين KOMAW نقف مع شعبنا الإيزيدي بكل إحساسنا وقوتنا، كما أننا نشاركه حزنه وألمه ونقدم تعازينا لذوي الشهداء وشعبنا الكردي".

واختتمت بيانها بالتأكيد على تضامنها "مع شنكال وإيزيدخان والدفاع عنها يكون بنفس الوقت التضامن مع كردستان والدفاع عنها!".

(س ر)