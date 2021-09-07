​​​​​​​لجنة عوائل الشهداء والمفقودين تعزي بمقاتلي الكريلا الـ7 الذين استشهدوا في خليفان

وأصدرت لجنة عوائل الشهداء والمفقودين بياناً، نشرته وكالة فرات للأنباء، اليوم الثلاثاء.

واستهلت بيانها بالقول "إن حكومة حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية تستغل الحرب في المنطقة وتحاول هزيمة الشعب الكردي بهجماتها الفاشية، لكنها لم تستطع هزيمة مقاتلي حركة التحرر الكردستاني والشعب الكردي".

وأضافت "إن الحكومة التركية الفاشية سارعت لتشكيل تحالف بين تركيا والعراق وإيران وسوريا من أجل إحياء سياساتها الاستعمارية القائمة على العداء التركي الكردي"، مشيرة إلى أن اجتماع رئيس الاستخبارات السورية ورئيس الاستخبارات التركية MÎT في بغداد هو علامة على ذلك.

وأوضحت لجنة عوائل الشهداء والمفقودين أن إدارتي هولير وبغداد تجاوزتا مرحلة دعم دولة الاحتلال التركي في احتلال كردستان، وأصبحتا تتعاونان معها، لافتة إلى أن استشهاد 7 مقاتلين من الكريلا في منطقة خليفان تم من قبل إدارة هولير مباشرة.

وقدمت اللجنة في ختام بيانها "أحر التعازي لعوائل هؤلاء الذين استشهدوا نتيجة هذه الهجمات ولشعبنا، ونحن نقف إلى جانبهم بكل إمكاناتنا، وفي الوقت نفسه ندعو شعبنا وأصدقاءنا وعموم البشرية إلى الوقوف في وجه دولة الاحتلال التركي الفاشي بحزم".

(س ر)