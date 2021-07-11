أمّن توسيع مشروع تنور عشتار فرص عمل لأربع نساء أخريات في منطقة الشدادي، حيث يعتبر المشروع الأول من نوعه والذي تديره النساء بشكل كامل.

وحضر مراسم افتتاح وتوسيع المشروع عضوات من المؤسسات المدنية في الشدادي وعدد من أهالي المنطقة.

في المراسم تم إلقاء كلمة من قبل إدارية لجنة اقتصاد المرأة في الشدادي منار العليوي باركت من خلالها افتتاح هذا المشروع داعية النساء إلى المشاركة في مثل هكذا مشاريع لتمكين المرأة وتشجيعها على دخول سوق العمل والاعتماد على الذات.

وبدورها قالت عضوة هيئة اقتصاد المرأة في مقاطعة الحسكة سلوى الأحمد لوكالتنا: "الهدف من هذه المشاريع هو تمكين المرأة بالدرجة الأولى ومساعدتها في تأمين اقتصادها الذاتي بنفسها في ظل الأزمة الاقتصادية التي تمر بالمنطقة إضافة إلى الحد من البطالة وتشجيع النساء على الدخول في مجال العمل".

وبينت أن هذه المشاريع تعود أرباحها بالدرجة الأولى للعاملات في المشروع فيما يعود جزء بسيط لصندوق الجمعية للمساهمة في افتتاح مشاريع أخرى في مناطق أخرى.

وأضافت سلوى الأحمد أن مشروع تنور عشتار لإنتاج الفطائر يعد الأول من نوعه في المنطقة حيث يدار بأيادي نسائية بشكل كامل وأمن فرص عمل لأربع نساء أخريات بعد أن تم افتتاحه في وقت سابق كتنور للخبز فقط وكانت تديره امرأتان فقط".

ونوهت إلى أن هيئة اقتصاد المرأة في مقاطعة الحسكة على أتم الاستعداد لمساعدة النساء في المنطقة، وأنه "بمقدور أي امرأة تملك أفكاراً لمشروع أن تقدمه لنا ونحن سنقوم بمساعدتها ودعمها بحسب الإمكانيات المتاحة لنا".

ويذكر أن لجنة اقتصاد المرأة قامت بافتتاح مشروع في وقت سابق كان قد أطلق عليه اسم بيت المونة الذي كان قد أمن فرص عمل للكثير من النساء".

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ANHA