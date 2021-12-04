​​​​​​​لجنة التربية والتعليم في الطبقة تعقد اجتماعها السنوي

الاجتماع عقد في مركز الطبقة الثقافي بحضور أعضاء لجنة التربية والتعليم بالطبقة ووفد من هيئة التربية والتعليم في شمال وشرق سوريا وممثلين عن لجان التربية والتعليم في الرقة ومنبج.

بدأ الاجتماع بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، تلاه إلقاء كلمة باسم الإدارة المدنية الديمقراطية من قبل الرئيسة المشتركة للمجلس التنفيذي, هند العلي، وباركت في بدايتها انعقاد الاجتماع السنوي للجنة التربية والتعليم, وأشارت إلى أن "سلامة العملية التربوية والتعليمية وسيرها بشكل سليم سينتج عنه مجتمع مثقف وواعي، يكون أبناؤه قادرين على إدارة أنفسهم ومجتمعهم ذاتياً".

ثم عرض سنفزيون عن أعمال لجنة التربية خلال العام الفائت من ترميم المدارس وإنشاء غرف صفية في المناطق الريفية النائية بالإضافة إلى دورات التأهيل التربوي التي نظمتها اللجنة للمعلمين.

ومن جانبه شرح الرئيس المشترك للجنة التربية والتعليم في الطبقة, محمد الحمود, فلسفة ونهج التربية والتعليم في شمال وشرق سوريا، ثم قرأ الإداري في مكتب التوجيه في لجنة التربية بالطبقة، أحمد يوسف، التقرير السنوي لأعمال اللجنة خلال العام الفائت.

واختتم الاجتماع بفتح باب النقاش وطرح الآراء من قبل الحضور حول تطوير العملية التربوية وسبل الارتقاء بالتعليم، وطرق تذليل كافة العقبات التي تعرقل هذه العملية.

(ع ص/مـ)

ANHA