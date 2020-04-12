​​​​​​​لجنة التموين في الدرباسية تتلف كمية من المواد منتهية الصلاحية

ضمن جولاتها الاعتيادية لشعبة التموين في ناحية الدرباسية بمقاطعة الحسكة على محال وأسواق الناحية، أتلفت كمية من المواد منتهية الصلاحية بعد ضبطها، وذلك بحرقها في مكب النفايات في قرية بركفري.

وتضمنت المواد التي تم ضبطها مشروبات غازية ومواد غذائية كالمعلبات.

الإداري في لجنة التموين حسين العلو قال بأنه من خلال جولاتهم الاعتيادية في سوق الناحية قاموا بضبط كمية المواد هذه، وأشار إلى أنهم كلجنة التموين يقومون بجولات يومية لمنع الباعة من احتكار المواد ورفع الأسعار وبيع المواد الفاسدة حفاظاً على سلامة الأهالي.

(أح/س و)

ANHA