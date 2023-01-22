​​​​​​​لجنة الثقافة والفن في الطبقة تباشر عملية ترميم القسم الجنوبي من المركز الثقافي

بدأت لجنة الثقافة والفن في الطبقة بالتعاون مع شركة الشمال للإنشاء والتعمير، بأعمال ترحيل الركام وإزالة الأنقاض ضمن طابقي القسم الجنوبي الغربي من المركز الثقافي، الذي دمره طيران حكومة دمشق عام 2013 إبان احتلال مرتزقة "الجيش الحر" للمنطقة.

عمليات الإزالة والترحيل ستستمر حتى نهاية شهر شباط المقبل، ليبدأ بعدها مشروع إعادة تأهيل وبناء القسم من جديد بتكلفة 65 ألف دولار أميركي من الميزانية المخصصة لمشاريع لجنة الثقافة والفن في الطبقة خلال عام 2023.

وحسب الرئيس المشترك للجنة الثقافة والفن في الطبقة، علي العلايا، فإن اللجنة تعمل حسب إمكاناتها المحدودة لتجهيز المركز الثقافي في الطبقة على أعلى مستوى؛ لاستضافة كافة الفعاليات والمهرجانات.

وأشار إلى أن العمليات ستشمل أيضاً ترحيل الركام من أمام الباب الجنوبي للمركز تمهيداً؛ لافتتاحه أمام الزوّار إلى جانب تأهيل الحديقة المقابلة للمركز.

يذكر أن القسم الجنوبي الغربي للمركز كان يتألف سابقاً، من معهدٍ للثقافة الشعبية ومركز للفنون التشكيليّة.

(ع ص/ف)

ANHA