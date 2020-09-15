​​​​​​​لجنة الثقافة والفن بالطبقة تحتفل بمرور عامين على افتتاح المركز الثقافي  

وانطلقت فعاليات الحفل الفني بقص شريط الافتتاح لمعرض الفنون التراثية والقيام بجولة في أرجاء المعرض للاطلاع على الأعمال الفنية والتي جسدت رموز الثقافة الفراتية في المنطقة عبر عدة لوحات فنية حملت منها صور للمرأة العربية بزيها الفلكلوري، التي ما زالت تتميز به إلى اليوم.

وتخلل الحفل عروض غنائية استهلتها فرقة "بيت الأصيل" بعدة مقطوعات من الأغاني التي تعود إلى فن "القدود الحلبية"، تلتها عدة أغاني بالفلكلور الكردي ، لتختتم الفقرة الغنائية من قبل فرقة التراث الشعبي في الطبقة.

واختتمت فعاليات الحفل الفني بعرض مسرحي ساخر جسد أشكال السلطة ضمن الدولة، وحقيقة الهيمنة على واقع الشعب الذي تمارس عليه كافة أشكال القمع والاستبداد علاوة عن الحرمان من أسمى حقوقه ألا وهي التعبير عن الرأي.

هذا ومن المقرر أن يستمر معرض الفنون التراثية لمدة 3 أيام سيتخللها زيارات عدة من قبل أعضاء المؤسسات المدينة والعسكرية، إلى جانب تقديم عروض مسرحية وأخرى غنائية تتضمن مختلف ألوان التراث والفلكلور الذي تتميز به عموم المنطقة الفراتية.

(ع أ/ م)

ANHA