​​​​​​​لجنة الثّقافة والفنّ في الطّبقة ولجنة الثّقافة والآثار في الرّقة يقيمان مهرجان ختاميّ

وبرعاية لجنة الثقافة والفن في الطبقة ولجنة الثقافة والآثار في الرقة، وبالتنسيق مع إدارة المرأة في الطّبقة أُقيم مهرجان السّلام الأوّل للطّفولة تحت شعار "عطونا الطّفولة عطونا السّلام"، والمهرجان الأوّل لبراعم الفرات تحت شعار "نحيا من أجل السّلام"، وذلك في مدرسة مزرعة الصفصاف شرق الطبقة بحضور ممثّلين عن الإدارة المدينة الديمقرطية لمنطقة الطّبقة وأهالي قرية الصفصاف.

وشارك في المهرجان 7 فرق ضمّت ما يقارب الـ100 طفل مرتدين اللّباس الفلكلوري .

وخلال المهرجان قدّمت فرقة براعم الفرات للغناء الجماعيّ وفرقة الفنون الشّعبية التابعة للمركز الثقافي في الطبقة وفرقة الغناء التابعة للمركز الثقافي في الرقة عدّة أغانٍ تراثيّة، ومنها المولية التي يتمسّك بها أهالي الرقة والطبقة إلى الآن، كما قدّمت أيضاً عدة رقصات شعبيّة.

وبعدها قدّمت فرقة المسرح التّابعة للمركز الثّقافي في الطبقة مسرحية بعنوان "التّعاون"، كما قدّمت فرقة المسرح التابعة للمركز الثقافي في الرقة مسرحية بعنوان "الحوتة".

تلاها أغانٍ كرديّة قدّمتها فرقة التراث الكرديّ التابعة لمركز الثقافة والفن في الطبقة، عبّرت فيها عن عفرين وعن انتهاكات الاحتلال التركيّ فيها.

واختتم المهرجان بعقد حلقات الدبكة، وسط الأغاني الفلكلوريّة.

(و ه-ع أ/إ)

ANHA