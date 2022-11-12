​​​​​​​لجنة الطاقة والاتصالات: ستصل الكهرباء إلى كافة أحياء مدينة الرقة مطلع العام المقبل

منذ تحرير مدينة الرقة من مرتزقة داعش على يد قوات سوريا الديمقراطية، بتاريخ 20 تشرين الأول 2017، باشرت لجان مجلس الرقة المدني أعمالها الخدمية ضمن أحياء المدينة، ومن ضمنها لجنة الطاقة والاتصالات التي شارفت على الانتهاء من أعمال تمديد شبكة الكهرباء إلى كافة الأحياء التي تضررت أثناء معارك التحرير.

وتعمل لجنة الطاقة والاتصالات في الوقت الحالي على مد شبكة الكهرباء في منطقة فرن التموين والمياه وشارع الكهرباء وساريكو والطرف الشمالي من حي البعث وسط المدينة.

وحسب ما أفاد به المشرف على المشروع، قصي الجفال، "فقد تم الانتهاء من توصيل الأسلاك الكهربائية من 4 محوّلات إلى الأعمدة المؤدية إلى منازل المواطنين، حيث يغذي كل محوّل 150 منزلاً، أي مجموعة 600 منزل".

وأوضح "تبقى لدينا ضمن خطتنا الحالية تمديد شبكات 6 محوّلات والتي تغذي حيي الادخار والفردوس وصولاً إلى دوار النعيم وحارة البدو، وسط المدينة، بالإضافة إلى مثلث العجيلي".

وبيّن الجفال "ستصل الكهرباء إلى كافة أحياء المدينة مطلع العام المقبل".

(م خ/خ)

ANHA