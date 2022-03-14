​​​​​​​لجنة الصلح في إقليم الفرات تعقد صلحاً بين عائلتين متخاصمتين في كوباني

بحضور العشرات من أهالي مقاطعة كوباني، ووجهاء العشائر الكردية والعربية في إقليم الفرات، عقدت اليوم، لجنة الصلح في إقليم الفرات بالتنسيق مع المجلس التنفيذي للإدارة الذاتية جلسة مصالحة بين عائلتي إبراهيم مستو، وجمو كجو في مقر المجلس التنفيذي لإقليم الفرات في مدينة كوباني.

وتخاصمت العائلتان اللتان تنتميان إلى "القريشان" وهي فخذ من عشيرة الكيتكان، والمنحدرتان من قرية "بنو" جنوب مدينة كوباني بعد فقدان الشاب فواز جمعة كجو حياته على يد أحد أفراد عائلة إبراهيم مستو منذ أكثر من عام بسبب مشاكل عائلية.

وبدأت جلسة المصالحة بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، تلته كلمة للرئيس المشترك للمجلس التنفيذي للإدارة الذاتية في إقليم الفرات، محمد شاهين الذي شكر فيها عائلة الشاب فواز كجو على قبولها طلب الصلح.

قال محمد شاهين إن "هذا اليوم مبارك بالنسبة لنا ولأبناء المنطقة، وهكذا أخطاء فردية يجب أن نتفاداها، وندافع معاً عن أرضنا في خندق واحد ضد عدو يهجرنا ويقتلنا، فنحن خلقنا بوطن واحد، ودمنا واحد، وحان الوقت لنزع الكراهية وتصفية القلوب".

بدوره، قال العضو في لجنة الصلح بإقليم الفرات، أحمد يابسه وأحد المشرفين على جلسة المصالحة إن "كل شخص قبل الدعوة كان غيوراً على وطنه، وعلينا من اليوم تخطي الخلافات، ورفع السلاح في وجه كل من يحاول تدنيس أرضنا، وليس في وجه بعضنا البعض".



من جانبه، أكد العضو في مجلس أعيان ناحية صرين، رشو علي رشو أن "هذه المصالحات تساهم في إفشال الفتن في المنطقة التي تطهّرت بفضل دماء أبنائها، ونحن مجتمع مسالم لا نعرف شيئاً اسمه الكراهية، لذا علينا طمر مشاكلنا وأحقادنا".

أما المتحدث باسم المؤسسة الدينية في إقليم الفرات، محمود عثمان فقال: "ما علينا سوى التكاتف فجميع الأديان تدعو إلى الوحدة والابتعاد عن المروجين للكراهية، ولكي ننتصر في الحرب التي أعلنت علينا لابد من التسلح بالتسامح لتحقيق العدالة الإلهية التي ننتظر تحقيقها".

واختتمت مراسم الصلح بالتأكيد على نبذ وإنهاء الخلاف وقضية الثأر بين العائلتين.

(ن ك/ج)

ANHA