​​​​​​​لجنة الشؤون الشعبية والدينية في KCKتهنئ الإيزيديين بالأربعاء الأحمر

أصدرت لجنة الشؤون الدينية والشعبية في منظومة المجتمع الكردستاني KCK بياناً هنأت فيه الشعب الإيزيدي بحلول عيد رأس السنة الإيزيدية (الأربعاء الأحمر).

وقالت اللجنة في بيانها:

"نهنئ الشعب الإيزيدي بيوم الأربعاء الأحمر، رأس السنة الإيزيدية، حيث يحتفل الشعب الإيزيدي بهذا اليوم، رغم ارتكاب 73 مجزرة بحقهم، والصعوبات والمصاعب والمخاطر الكبيرة التي واجهوها، بوعي وتنظيم منذ بضع سنوات، وهو إنجاز عظيم وقيم وذو مغزى".

الدولة التركية تهاجم الإيزيديين بالتحالف مع مؤيديها

وأضاف البيان إن "الإيزيديين جزء من المجتمع الذي أصر على حماية قيم الهوية والثقافة الكردية القديمة وتمثيلها في العصر الحالي، بحيث أصبحوا الهدف الرئيسي لأعداء الكرد، فقد تعرض الشعب الكردي للهجمات منذ مئات الأعوام والهجمات الأخيرة كانت من قبل دولة الاحتلال التركي الفاشية التي استهدفت الشعب الإيزيدي في آب 2014 لأول مرة باسم تنظيم داعش الإرهابي، ومن ثم عن طريق الهجمات الجوية العديدة بالتحالف مع مؤيديها، فهي تؤكد على وجودها بالقضاء على الشعب الكردي".

خطر المجازر لا يزال مستمراً

وتابعت: "وهذا يدل على أنه ما لم تتم هزيمة الحكم الفاشي للدولة التركية بالكامل، فإن خطر المجازر سيستمر دائماً على الشعب الكردي وخاصة على شعبنا الإيزيدي، كما رأينا في الهجمات الأخيرة للاحتلال والإبادة الجماعية، فإن أخطر فيروس موجود حالياً في الشرق الأوسط هو الدولة التركية الفاشية بقيادة أردوغان - وباخجلي".

وأشار البيان إلى أن أحد الأهداف الرئيسية للهجمات على الشعب الكردي، في احتلال عفرين، سري كانيه، كري سبي وشنكال هو تشريد الكرد من أراضيهم وتوطين الأجانب بدلا منهم.

الأربعاء الأحمر رمز الولاء لكردستان

ولفت البيان إلى أن عيد الأربعاء الأحمر له معنى في العقيدة الإيزيدية، في ثقافتهم، وفي مشاعر وأفكار الشعب الكردي، وهو رمز للولاء لأرض كردستان، مضيفاً "لهذا نحتفل بعيد الأربعاء الأحمر لعام 2020 من خلال الدفاع عن أرضنا وثقافتنا ضد الغزاة، من خلال عدم التخلي عن أرض كردستان، وبمشاعر وأفكار العودة إلى أرضنا".

استذكار الشهيدين مام زكي شنكالي وزردشت شنكالي

واستطرد البيان: "نستذكر في شخص الشهيد مام زكي شنكالي وزردشت شنكالي، مرة أخرى شهداءنا الأبطال الذين دافعوا عن كردستان ضد هجمات المحتلين وقدموا أرواحهم فداء لها، ندعو شعبنا الإيزيدي لأن يدرك أن خطر الإبادة الجماعية ضدهم لم ينتهِ تماماً، لذا عليهم تعزيز تنظيمهم الاجتماعي والدفاع عن أنفسهم، كما نود التأكيد على ضرورة الوحدة والتضامن بين الإيزيديين من خلال هذا العيد المقدس".

وأردف البيان: لقد اتضح لدينا على مدى السنوات الخمس الماضية، أن من يحمي المجتمع ويضمن مستقبله ويضيف قيماً جديدة هو الوعي، التنظيم الديمقراطي والنضال المزين بالوحدة، لهذا علينا أن نحوّل هذا العيد المقدس في عام 2020 إلى عيد للنصر والإنجازات العظيمة.

بدأ عام 2020 بأحداث أدت إلى وضع مهم للغاية، ففي الأشهر القليلة الماضية كانت وماتزال البشرية في خطر الإصابة بفيروس كورونا، الذي أصاب ملايين الأشخاص وفقد عشرات الآلاف حياتهم.

ولفت البيان إلى أن "الأربعاء الأحمر هو عيد الإيمان بخلق العالم، وخلق الفصول الأربعة وتنوع الطبيعة، ونحتفل به هذا العام ضمن ظروف خطرة تهدد الحياة الاجتماعية، حيث يزداد خطر فيروس كورونا يوماً بعد يوم، لذلك من المهم أن تقام احتفالات هذا العام وفقاً لهذه الظروف".

دعوة للتكافل الاجتماعي

وأكد البيان "في هذه الظروف العصيبة، يجب أن نحول المساعدة والدعم التي لها مكان في ثقافتنا الشعبية إلى وضع تنظيمي ونساعد بعضنا البعض، علينا أن نقدر علاقاتنا القائمة على حسن الجوار والودية والخدمية التي هي أصلاً قوية داخل ثقافتنا، بما يتماشى مع وعي الوطنية الديمقراطية والوعي التنظيمي، ونجتمع سوياً، ونوفر الدعم المادي والروحي لجميع أولئك الذين يعانون من ضائقة شديدة، فالشعب الكردي من الشعوب التي تؤمن بالعدالة الاجتماعية، وهو شعب يناضل من أجل جميع الشعوب المضطهدة ويمتلك قيماً أخلاقية ساعدته على تخطي جميع الصعوبات".

التنظيم وفق أفكار القائد عبد الله أوجلان

وتابع: نريد أن نوضح أنه إذا قمنا بتعميق هذه القيم بوعي القائد أوجلان وقمنا بتنفيذها من خلال تنظيم الأمة الديمقراطية، فلن تكون هناك عقبات في طريقنا، ولقد أظهر الإيزيديون بشكل خاص في السنوات الماضية أنه عندما ينظم الكرد أنفسهم ويقاتلون بوعي ومنهجية القائد أوجلان، سيكونون قادرين على التغلب على جميع الصعوبات، لذلك ندعو الشعب الإيزيدي إلى الاحتفال بعيد الأربعاء الأحمر في هذا العام وفقاً لجوهر ثقافتنا الاجتماعية".

(م)