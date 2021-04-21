​​​​​​​لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل في مقاطعة الحسكة تقدّم سلال غذائية للأسر المحتاجة

وتهدف اللجنة إلى مساعدة عمال المياومة والأسر المحتاجة الذين توقفت أعمالهم جراء قرار حظر التجوّل الكلّي في شمال وشرق سوريا، والذي اتُّخذ لمواجهة الانتشار السريع للموجة الثالثة لفيروس كورونا وارتفاع أعداد الإصابات.

وقال الناطق باسم لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل في مقاطعة الحسكة، عبد الرزاق محمد، "قمنا اليوم بتوزيع السلال الغذائية على المواطنين الذين لا يستطيعون العمل بسبب قرار الحظر الكلّي، نتيجة انتشار فيروس كورونا في المدينة بشكلٍ كبير".

وأضاف محمد: "هذه السلال لا تكفي حاجة المواطن لأشهر ولكنها تساعده على تجاوز هذه الأزمة التي يمرّ بها المواطنين".

وانتقد تقاعس المنظمات الدولية عن القيام بواجبها تجاه سكان المنطقة.

وكشف محمد عن إمكانية دفعات أخرى من المساعدات "في حال تمديد قرار الحظر الكلّي".

وتوزّع السلال عبر الكومينات في أحياء المدينة.

ودعا الناطق باسم لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل في مقاطعة الحسكة المواطنين إلى الالتزام بقرار الحظر الكلّي، "لأن هذه الموجة من الفيروس خطيرة جدًّا".

(ه م/م)

ANHA