​​​​​​​لجنة الصحة تخصص يومًا كاملًا للعلاج في مشفى هجين ريثما يتأهل

وكانت اللجنة قد اتفقت في وقت سابق من شهر كانون الثاني المنصرم، على استقدام أطباء، وفريق طبي من مستوصف البو حسن، لتنشيط المشفى ليوم كامل وتقديم الخدمات الصحية للمواطنين.

هذا وقدم، اليوم، أطباء من اختصاصات عديدة من الخط الشرقي مع مسعفين إلى المشفى لمعاينة المرضى في الخط الشرقي على مدار اليوم.

والأطباء هم من اختصاصات "طب الأسنان، الأطفال، الداخلية"، فيما تم استقبال المرضى في المشفى، بعد اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة.

وشهد المشفى إقبالًا كبيرًا من الأهالي، وفي السياق تحدثت لنا المواطنة حمدة العلي، وقالت: "نحن ممتنون لهذا المشروع، لأننا نعاني من قلة في الأدوية المطلوبة وغلاء في أسعارها".

(ف ع/ س ر)

ANHA