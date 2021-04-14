​​​​​​​لجنة الصحة تحذر مع وضع كارثي مع فقدان اللقاحات المضادة لفيروس كورونا

وحذّر الرئيس المشترك لهيئة الصحة في شمال وشرق سوريا، جوان مصطفى، خلال مؤتمر صحفي عقد الإثنين، بمدينة قامشلو، من كارثة إنسانية وشيكة جراء تفشّي فيروس كورونا، مُبيّنًا أن هناك احتمال كبير لخروج الفيروس عن السيطرة.

وبالرغم من ذلك، لم تقدم منظمة الصحة العالمية أي دعم وبخاصةً في مسألة اللقاح.

وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة، فرضت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا في الـ 11 من الشهر الجاري حظر تجول كلّي في عموم مناطق شمال وشرق سوريا، دخل حيز التنفيذ في الـ 13 من نيسان الجاري، نتيجة تزايد عدد الإصابات بالفيروس، بعدما كانت قد أعلنت في الـ 6 من الشهر نفسه، حظرًا كلّيًا في مدن "قامشلو، الحسكة والرقة"، وجزئيًا في بقية المناطق.

يعدّ عدم تقيّد والتزام الأهالي بالتدابير الوقائية وقرارات خلية الأزمة السبب الرئيس لانتشار الفيروس، بحسب الناطقة باسم لجنة الصحة في مقاطعة الحسكة، سهام ملا علي.

"قرابة الـ 150 إصابة كل ثلاثة أيام"

وحذّرت سهام ملا علي خلال اتصال هاتفي مع وكالتنا، من أنّ الموجة الثالثة للفيروس أخطر من الموجات التي سبقتها، كونها سريعة الانتشار وتصيب كافة الفئات العمرية.

منوّهةً "يصل عدد الإصابات بالفيروس كل ثلاثة أيام إلى قرابة 150 إصابة في مقاطعة الحسكة، تتراوح أعمارهم ما بين 20 و30 عامًا".

الإجراءات الاحترازية

وتقوم لجنة الصحة بالتنسيق مع البلديات بتعقيم مراكز المؤسسات الموجودة في المدينة والنواحي، كإجراءات احترازية لمنع تفشّي الفيروس، فيما أوضحت سهام ملا علي أنّ لجان الصحة أيضًا تقوم بتوعية الأهالي عبر البروشورات التوعوية للوقاية من الفيروس.

ودعت سهام ملا علي في ختام الاتصال الهاتفي، منظمة الصحة العالمية، إلى تقديم اللقاح لمناطق شمال وشرق سوريا، لمنع وقوع كارثة إنسانية، نتيجة تصاعد أعداد المصابين والوفيات في عموم المنطقة.

(س ر)

ANHA