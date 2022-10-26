​​​​​​​لجنة الصحة تفتتح مشفى الأطفال التخصصي في مدينة الرقة

بدأ الافتتاح، اليوم الأربعاء، بالوقوف دقيقة صمت؛ استذكاراً لأرواح الشهداء، ثم ألقى الرئيس المشترك للمشفى الوطني في الرقة، الدكتور علي المشرف، كلمة رحب فيها بالحضور وقال إن مدينة الرقة عانت من حروب ودمار ومآسي أثرت على الوضع الصحي للأهالي وسببت لهم المعاناة.

وأضاف المشرف "منذ عام 2019، شهدت الرقة عودة للقطاع الصحي، حيث بدأ المجلس التنفيذي ومجلس الرقة المدني وبمساعدة المنظمات الدولية بإعادة وتأهيل المؤسسات الصحية ومنها المستشفى الوطني ومركز الأمراض السارية والمعدية وأكاديمية الصحة للتصدي للأوبئة والمستوصفات والمراكز الصحية في الرقة وريفها".

أكد المشرف "نظراً لعدم وجود مركز مختص للأطفال في المدينة والريف، ومع تزايد الكثافة السكانية وازدياد عدد الأطفال، كان لا بد من وجود مستشفى متخصص للأطفال في الرقة وريفها، وتم العمل على بناء هذا المشفى الذي يعد من أكبر المستشفيات في شمال وشرق سوريا، واليوم، نحتفل بافتتاح المستشفى الذي يضم عدة أقسام، منها قسم الإسعاف والطوارئ، وقسم العمليات، وقسم الأشعة، وقسم العيادات الخارجية، والذي سيؤمن الخدمات الصحية لأطفالنا، لأن أطفالنا هم عماد المستقبل وأملنا القادم في عملية البناء والتطوير".

ثم سلّم درع تكريمي من قبل الرئاسة المشتركة لمجلس الرقة للجنة الصحة، وبعدها قُصّ شريط الافتتاح من قبل ملك شاهين، والدة الشهيد كاوا، ومحمد نور الذيب، الرئيس المشترك لمجلس الرقة المدني.

(م خ)

ANHA