​​​​​​​لجنة الصحة تفتتح الدورة الثالثة للإسعافات الأولية في الرقة

بهدف نشر الوعي الصحي بين أهالي الرقة وريفها، وتنفيذاً لقرارات هيئة الصحة تعمل لجنة الصحة في مجلس الرقة المدني على افتتاح دورات تدريبية في مجال الإسعافات الأولية لشباب وشابات المدينة وريفها.

انضم إلى الدورة التدريبية 43 متدرب/ـة، والتي ستتضمن كيفية التعامل مع الحروق والإصابات وكيفية تضميد الجراح، وحالات الاختناق، والتنفس الاصطناعي، والإغماء والغرق وطريقة الإنقاذ والإنعاش الرئوي والقلبي.

ومن المقرر أن تستمر الدورة لمدة أسبوع؛ يخضع فيها المتدربون للتدريب النظري 4 أيام، والتدريب العملي 3 أيام، يطبق خلالها المتدربون كل ما تلقوه أثناء الدورة.

وبهذا الصدد أجرت وكالتنا لقاء مع الإداري في مكتب التدريب بأكاديمية الصحة في الرقة، محمد الفرج، الذي قال "ضمن نشاطات وفعاليات المشفى الوطني في الرقة وبالتعاون مع منظمة ميديكال ومنظمة الإغاثة الطبية السورية وبالتعاون مع أكاديمية الصحة واستجابة لحالة الطوارئ، نعمل على افتتاح الدورات التدريبية لأهالي الرقة".

وأضاف الفرج "يشرف على الدورات أطباء مختصون، وبعد الانتهاء من الدورة سيخضع المتدربون لاختبار يتم بعده منح الشهادات للناجحين".

وأكد الفرج أن لجنة الصحة في مجلس الرقة المدني مستمرة في افتتاح الدورات التدريبية في مجال الإسعافات الأولية حتى نشر الوعي الصحي بين كافة أهالي الرقة وريفها".

(م خ/خ)

ANHA