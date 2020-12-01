​​​​​​​لجنة الصحة تبدأ حملة لقاحات ضد شلل الأطفال في الريف الغربي لدير الزور

حملة شلل الأطفال التي أطلقتها لجنة الصحة تستهدف الأطفال من عمر السنة إلى الـ 5 سنوات، يزود، خلالها، الممرضون العاملون في إطار الحملة الأطفالَ بلقاح الشلل العضلي.

وبحسب القائمين على العمل في مركز الصعوة الواقع في الريف الغربي لدير الزور، فإن الحملة ستستمر أسبوعًا، ويستقبل المركز، إضافة إلى ذلك، طلاب المدارس من المرحلة الابتدائية الذين أُغلقت مدارسهم بسبب انتشار وباء كورونا، ولم يتسن لهم أخذ اللقاحات الروتينية في المدارس.

هذا ويخدم المركز عددًا كبيرًا من القرى الواقعة في الريف الغربي لمنطقة دير الزور منها قرى" حمار العلي وزغير وجزيرة وسط".

ويذكر أن لجنة الصحة التابعة لمجلس الشعب في بلدة هجين بدير الزور قد استأنفت أيضًا حملة لقاحات ضد داء الليشمانيا المتفشي في مناطق الريف الشرقي لدير الزور، من أبو حمام إلى الباغوز، لارتفاع حصيلة المصابين وخاصة بين الأطفال.

(أ خ/سـ)

ANHA