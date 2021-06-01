​​​​​​​لجنة الصحة تباشر تطعيم الكوادر الطبية في دير الزور بلقاح كورونا

هذا واستلمت اللجنة 4000 جرعة، وباشرت اليوم، تطعيم الكوادر الطبية والعاملين في القطاع الصحي العام والخاص في دير الزور، بلقاح فيروس كورونا (كوفيد- 19).

ومن المقرر أن تستمر عملية التطعيم لـ 3 أيام، تبدأ من الساعة العاشرة صباحًا حتى الساعة الثانية عشر ظهرًا.

ويجري التطعيم في المشافي والمستوصفات والمراكز الصحية التالية: "مشفى البصيرة، مشفى الشحيل، مستوصف بلدة الجزرات، مستوصف بلدة الصور، مستوصف قرية أبو الحسن، المركز الصحي في قرية محيميد، المركز الصحي في بلدة ذيبان، المركز الصحي في قرية أبو حردوب، المركز الصحي في الطيانة، المركز الصحي في الكشكية، والمركز الصحي في الباغوز".

وتعطى جرعات اللقاح على مرحلتين، وتراوح المدة بين الجرعة الأولى والثانية ثمانية أسابيع من ثم يعطى كل شخص وثيقة معترف بها دوليًّا لعدم الالتزام بتلقي اللقاح مرة ثانية.

وأفادت مراسلتنا أنه ستجرى خلال الأيام القادمة عملية تطعيم تستهدف كبار السن والأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بالفيروس.

وكان الرئيس المشترك لهيئة الصحة في شمال وشرق سوريا، جوان مصطفى، قد أكد لوكالتنا في الـ 29 من شهر أيار المنصرم، وصول 17500 لقاح، أرسلته منظمة الصحة العالمية إلى مناطق شمال وشرق سوريا.

ونوّه أن الأولوية في توزيع اللقاحات تعود للكادر الطبي في بادئ الأمر، وأن الكمية المرسلة كافية لتطعيم الكوادر الطبية. وقال: "لأنّ الكادر الطبي هم خط الدفاع الأول في مواجهة فيروس كورونا".

واستلمت هيئة الصحة في شمال وشرق سوريا من منظمة الصحة العالمية، لقاح استرازينيكا، إنتاج بريطاني، ومجرب في أوروبا وله نتائج إيجابية، فيما تلقت الهيئة أيضًا "بدفعة أخرى أواخر شهر حزيران الجاري". بحسب جوان مصطفى.

(ف ع/ س ر)

ANHA