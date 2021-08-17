​​​​​​​لجنة الصحة في الطبقة تستعد للموجة الرابعة من فيروس كورونا

تعد سلالة فيروس كورونا "دلتا" الهندي من المتغيرات المثيرة للقلق، لسرعة انتشاره الكبيرة مقارنة مع المتحورات السابقة، ويصيب الفئات العمرية الأصغر سناً "الأطفال" على عكس الفيروس الأصلي.

هذا ما جعل لجنة الصحة في الطبقة تُقدم على عدة إجراءات وقائية من خطر الموجة الجديدة، ومن أهم هذه الاجراءات استكمالها تطعيم 1000 جرعة من لقاح "استرازينيكا" بتاريخ 11 آب الجاري، وإعادة تأهيل مركز الحجر الصحي في المدينة بالمعدات الطبية والخدمية اللازمة، بالإضافة لنشر التوعية بين الأهالي من أجل أخذ تدابير الوقاية والالتزام بالتباعد الاجتماعي.

وعن إعادة تأهيل مركز الحجر الصحي تحدث لوكالتنا إداري مركز الحجر الصحي بالطبقة محمد خليل وقال " تم إعادة تأهيل المركز تحسباً لأي حالات إصابة بالمتحور دلتا، حيث تم توفير الدواء المطلوب للمصابين بالإضافة لتأمين مولدات الأكسجين للمركز، وتواجد كادر طبي متكامل يعمل على مدار 24 ساعة مزوّدين بسيارة إسعاف مخصصة لنقل المشتبه بإصابتهم بالفايروس ونقلهم للمركز".

وعملت اللجنة على تقسيم مركز الحجر لأربع صالات، ثلاث منها لحالات الإصابة متوسطة الشدة، وصالة خصصت بمعداتها لذوي الاحتياجات الخاصة في حال إصابتهم بالفيروس.

وأيضاً تم تخديم المركز بخط كهربائي خدمي يعمل بشكل متواصل على مدار اليوم لضمان عمل جميع الأجهزة الكهربائية بشكل مستمر، وتوفير مولدات كهربائية في حال انقطاع التيار الكهرباء بشكل مفاجئ.

وحسب ما ذكر محمد خليل " في حال تواجد حالات إصابة شديدة الخطورة يتم نقل المصاب إلى مركز العزل المخصص في مشفى الطبقة الوطني، ليتلقى غاز الأوكسجين عبر أجهزة التنفس الصناعي".

يذكر أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا منذ بداية الجائحة في عام 2019 وصل لـ 19080 حالة، منها 768 حالة وفاة، و1912 حالة شفاء حسب آخر إحصائيات هيئة الصحة في الإدارة الذاتية بتاريخ 16 آب الجاري.

(ع ص/ٍسـ)

ANHA