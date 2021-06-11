​​​​​​​لجنة الصحة في الطبقة تباشر بتطعيم الكوادر الطبية والمسنين بلقاح كورونا

وبدأت عملية التطعيم ضد فايروس كورونا داخل مشفى الطبقة الوطني في الطبقة حيث استهدف بالعملية الكادر الصحي ومن تزيد أعمارهم عن ٥٠ سنة.

ويقسم اللقاح المجاني لجرعتين منفصلتين تؤخذ الجرعة الثانية بعد ٨ أسابيع من الجرعة الأولى ويعتبر اللقاح الثاني مكملاً للأول حسب ما ذكر مدير المشفى الوطني بالطبقة علاء عثمان.

وجهزت لجنة الصحة وثائق خاصة وبطاقات تطعيم لمتلقي لقاح كورونا قبل عملية التطعيم وهذه الوثائق تخول متلقي اللقاح أخذ الجرعة المكملة بعد شهرين.

وشهد قسم لقاح كورونا في المشفى الوطني إقبالاً من الكادر الطبي بقسميه العام والخاص وعدد من الأهالي وأصحاب الأمراض المزمنة.

وقال الممرض في المشفى الوطني ياسر محمد: "تظهر على متلقي اللقاح بعض الأعراض الشائعة كـ تورّم مكان اللقاح وآلام في المفاصل ووهن عام بالإضافة للأعراض العادية مثل القيء والقشعريرة والتهاب البلعوم".

ويذكر أن لقاح (استرازينيكا) البريطاني – السويدي المصدر، معتمد في مناطق شمال وشرق سوريا بعد إظهار فعاليته في عدد من الدول العالمية كـ (الولايات المتحدة الأمريكية -الهند -البرازيل – بريطانيا)

(ع صل)

ANHA