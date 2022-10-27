​​​​​​​لجنة الصحة بدير الزور تشارف على الانتهاء من إعادة تأهيل مشفى الكسرة العام

وتعرض مشفى الكسرة العام والعديد من المرافق الصحية في ريف دير الزور الغربي للدمار قبل عمليات التحرير التي شهدتها أرياف دير الزور من داعش، ما تسبّب بأزمة في الواقع الصحي نتيجة؛ عدم وجود مشافي ومراكز صحية عامة في المنطقة.

وبهدف تحسين الواقع الصحي، باشرت لجنة الصحة في مجلس دير الزور المدني، بداية شهر تموز الماضي، بعمليات إعادة تأهيل مشفى الكسرة العام، الذي يعتبر من أكبر وأهم المشافي في المنطقة، ويقدم الخدمات الصحية لأكثر من 400 ألف نسمة.

وبهذا الصدد، قالت الرئيسة المشتركة للجنة الصحة في مجلس دير الزور المدني، مريم العوض "وُضع مشروع إعادة تأهيل مشفى الكسرة الكبير في مقدمة الأولويات؛ للرفع من سوية عمل القطاع الصحي، وكانت من ضمن المشاريع الاستثمارية لمشاريع عام 2022".

وأوضحت، مريم "تبلغ الكلفة التقديرية لمشفى الكسرة حوالي، 463 ألف دولار، وبلغت نسبه إنجاز المشروع 70%، وشملت التمديدات الصحية والكهربائية، بالإضافة إلى ترميم الغرف ومسطح المشفى".

بدوره، قال المواطن، حسين الأحمد، "نأمل من الجهات المعنية في ريف دير الزور الغربي دعم المشفى بكادر صحي متكامل وأجهزة طبية كافية للمشفى عند افتتاحه؛ كي يقدم خدمات أفضل لكافة المواطنين في ريف دير الزور الغربي".

(خ)

ANHA