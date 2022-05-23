​​​​​​​لجنة الشبيبة في مجلس عوائل الشهداء تستنكر الجرائم التركية بحق المعتقلين السياسيين

وتجمع اليوم الإثنين، العشرات من أعضاء لجنة الشبيبة في مجلس عوائل الشهداء لإقليم عفرين، وأعضاء المجلس في مزار شهداء مقاومة العصر الواقع في ناحية أحرص بمقاطعة الشهباء، للإدلاء ببيان إلى الرأي العام حول الانتهاكات التي ترتكبها السلطات التركية بحق المعتقلين السياسيين في سجونها.

حمل المجتمعون أعلام مجلس عوائل الشهداء، وصور القائد عبد الله أوجلان.

قرأ عضو مجلس عوائل الشهداء لإقليم عفرين، حماد حج أحمد، البيان باللغة العربية، وجاء في مستهله: "بينما تتجه الأمم نحو الحرية والديمقراطية العصرية وتناضل وتكافح من أجل حماية الحقوق تتحول الأنظمة الراعية للإرهاب إلى وحوش بربرية تهدف إلى إبادة الروح الإنسانية ويتوجه النظام التركي الفاشي وأعوانه المأجورين للنيل من إرادة شعبنا في المقاومة، وفرض الاستسلام على عشرات الآلاف من المناضلين والثوار والسياسيين والحقوقيين والإعلاميين والنواب المدنيين، وتمارس عليهم أقصى أنواع الانتهاكات من عزلة دائمة وتعذيب".

كما لفت البيان إلى أن انتهاكات السلطات التركية بحق المعتقلين في سجونها تسببت في تفشي الأمراض المزمنة بينهم وأدى الى استشهاد العشرات منهم بظروف غامضة.

مؤكداً أن هدفها الأساس من العزلة بحق القائد أوجلان والمعقلين السياسيين هو "حجب أفكار وفلسفة القائد آبو عن شعبنا والعالم".

البيان أشار أيضاً إلى هجمات الإبادة التي تشنها دولة الاحتلال التركي على مناطق الدفاع المشروع واستخدامها للأسلحة المحرمة دولياً، واستنكر ذلك، وأضاف قائلاً إن "الدولة التركية عضوة في مجلس حقوق الإنسان التابع لهيئة الأمم المتحدة".

واعتبرت لجنة الشبيبة في مجلس عوائل الشهداء لإقليم عفرين، الصمت الدول حيال الانتهاكات التركية "بمثابة تقديم الدعم لها ولهذه العقلية التي تعيق عملية السلام في المنطقة".

وأضافت: "من مناطق عفرين والشهباء، نحن شبيبة شهداء الحرية ندين ونستنكر بشدة هذه الانتهاكات من جرائم العزلة التي تقوم بها هذه القوى وأعوانه ضدنا وضد رموزنا المقاومين في السجون".

وناشدت التحالف الدولي وهيئة الأمم المتحدة وكل المنظمات الحقوقية في العالم بالضغط على هذه الأنظمة بالكف عن هذه الانتهاكات والممارسات اللاأخلاقية المنافية لكل المقاييس والمواثيق الدولية المعاصرة، كما طالبتهم بالتحقيق في هذه الجرائم وتقديمها إلى محكمة العدل الدولية.

لينتهي البيان بترديد الشعارات التي تحي مقاومة العصر ومقاومة السجون.

(آ ر/ س ر)

ANHA