​​​​​​​لجنة الشباب والرياضة ومنظمة محلية تنظمان سباقاً للخيول العربية في الرقة

وشارك في السباق العشرات من الخيول العربية الأصيلة وسط حضور العديد من أهالي مدينة الرقة ومربي الخيول الأصيلة وأعضاء من الاتحاد الرياضي العام في شمال وشرق سوريا وأعضاء من لجنة الرياضة والشباب في الرقة وريفها وعدد من أعضاء المؤسسات المدنية.

وتضمن السباق ثلاث جولات على مسافات مختلفة ضمن مضمار نادي الفروسية بالرقة وكانت المسافات في الجولة الأولى 800 متر توجت من خلالها الفرس الملكة نفر تيتي بالمركز الأول والفرس أصائل بالمركز الثاني والفرس نزار الفضلي بالمركز الثالث.

وفي الجولة الثانية على مسافة 1400 متر توجت الفرس ورد بالمركز الأول والفرس أسيل بالمركز الثاني والفرس غادة بالمركز الثالث.

وفي الجولة الثالثة والأخيرة على مسافة 2000 متر توجت الفرس طحان بالمركز الأول والفرس وضاح بالمركز الثاني والفرس الأسمر بالمركز الثالث.

وفي نهاية السباق تم تتويج الخيول الفائزة بالكؤوس والميداليات وقامت منظمة شباب أوكسجين بتوزيع الدروع التذكارية على لجنة الرياضة في الرقة وريفها ونادي الفروسية بالرقة وعلى مربي الخيول الأصيلة في مدينة الرقة وريفها وتم توزيع سروج للخيول الفائزة.

(ح ح/ سـ)

ANHA