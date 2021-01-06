​​​​​​​لجنة الشباب والرياضة تبدأ أعمال تأهيل مدينة الفروسية في الرقة

تعتبر مدينة الفروسية في مدينة الرقة أحد الصروح الرياضية الهامة في المنطقة، والأكبر من نوعها على مستوى سوريا، حيث كانت تقام فيها مهرجانات لسباق الخيول، يشارك فيها فرسان من مختلف الدول.

وتأسست عام 1969، وتم افتتاحها بشكل رسمي عام ١٩٩١ على مساحة440 دونمًا من الأرض.

وفي العام الأول من افتتاحها، نُظمت فيها أول بطولة لسباق الخيول، ضمن مهرجان الفروسية العربية الأول، إضافة إلى احتضانها عام 1995 بطولة الجياد العربية، وفي عام 1997 استضافت المدينة بطولة القفز على الحواجز، وشارك فيها 70 فارسًا من مختلف المناطق السورية.

كما شهدت البطولة الدولية" سامسونج" التي شاركت فيها خيول من لبنان والأردن.

الرئيس المشترك للجنة الشباب والرياضة في مجلس الرقة المدني أحمد الخضر أشار إلى إطلاقهم أعمال تأهيل المدينة من جديد في وقت سابق، وقال "الهدف منها إحياء ثقافة تربية الخيل وتنظيم السباقات والمهرجانات من جديد فيها".

وتضررت المدينة بشكل كبير أثناء فترة وجود مرتزقة داعش في المنطقة، وتعرضت للتخريب على أيديهم.

أعمال الترميم وإعادة الإعمار وبحسب خضر، تتم على مرحلتين، الأولى تتضمن "إزالة الركام، وتسوية أرضية المضمار وفرش الرمل فيه، إضافة إلى ترميم اسطبلات الخيل".

والثانية تعتمد على ترميم المدرّجات وساحة المدينة بشكل كامل، إضافة إلى أعمال إنارة المدينة.

وتتألف المدينة من ثلاثة ملاعب رئيسة لقفز الحواجز بأبعاد 80م ×40م، ومضمار لسباقات الخيول بطول1200م، واسطبلات لإيواء الخيول وعددها110، وصالة شتوية للتدريب، وفندقًا يتسع لـ 60 شخصًا، ومدرّجات بطول 100م وعرض20م، بالإضافة إلى مطعم وتراس صيفي وملعب كرة قدم.

هذا وبحسب الرئيس المشترك للجنة الشباب والرياضة، فإن أعمال المرحلة الأولى ستنتهي في غضون 15 يومًا، لتبدأ أعمال المرحلة الثانية.

(خ ج/سـ)

ANHA