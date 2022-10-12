​​​​​​​لجنة الشباب والرياضة في منبج تحذر الفئة الشابة من مخاطر الهجرة

حضر ورشة العمل أعضاء وعضوات لجنة الشباب والرياضة، وحركة الشبيبة الثورية السورية، واتحاد المرأة الشابة، وذلك في مقر حزب سوريا المستقبل.

بدأت الورشة بوقوف الحضور دقيقة صمت استذكاراً لأرواح الشهداء، ثم تحدثت الرئيسة المشتركة للجنة الشباب والرياضة في منبج، إسراء إبراهيم، عن الهجرة، وقالت "هي بمعناها المتداول الخروج من مكان لآخر نتيجة البطالة والأعباء المعيشية والهروب من الاضطرابات السياسية".

ولفتت أن الهجرة هي "من محرضات الدول الرأسمالية الكبرى"، والحروب أبرز محفزاتها.

كما أوضحت أن "هجرة الشباب هو مشروع سهلته الدول الرأسمالية لاستقطاب أكبر عدد ممكن من الفئة الشابة، بهدف سلب إمكانياتهم الفكرية والجسدية لصالح تحقيق غايتها".

في السياق ذاته قال عضو لجنة الشباب والرياضة في مدينة منبج، صالح جفال: "الشبيبة هم الثروة التي تذخرها الأوطان، وتعمل على تنميتها وزيادتها كي تكون عوناً لها في مواجهة التحديات، فالشباب هم العنصر الريادي في الوطن"، وتابع "إذا صلح حال الشبيبة صلح حال الوطن".

وشدد على أهمية التدريب في غرس روح الفداء والتضحية وحب الوطن في الأنفس.

بدورها بيّنت عضوة لجنة الشباب والرياضة دلبر علي، أن حماية الوطن واجب على جميع أفراده وأبنائه؛ لأنه يستحق ذلك، وقال: "الوطن يحتوينا بين أحضانه، لذا يجب علينا أن نستخدم كل ما لدينا من قوة في حمايته من كل خطر، سواءً كان داخلياً أو خارجياً، والحفاظ على سلامته وسلامة أرضه".

وأضافت: "الدفاع عن الوطن هو ليس الدفاع عن الأرض فحسب، بل هو الدفاع عن تاريخ وحضارة وشعوب هذا الوطن، والدفاع عن الوطن لا يلتزم بوقت ويوم محدد، فهو واجب على شبابه وكل فرد من هذا المجتمع في كل وقت".

ومن ثم فتح باب النقاش أمام الحضور عن كيفية التصدي والقضاء على الحرب الخاصة التي تستهدف فئة الشباب وتحثهم على الانجرار خلف الحداثة الرأسمالية التي تسيطر على عقولهم.

وتوصلت ورشة العمل إلى جملة من التوصيات، قرأها الرئيس المشترك في لجنة الشباب والرياضة في مدينة منبج وريفها، حجي مصطفى، في ختام الورشة، وهي:

* دعم وتفعيل دور الحماية الجوهرية.

* العمل على مكافحة البطالة للفئة الشابة من خلال افتتاح مشاريع صغيرة ودورات مهنية.

* افتتاح دورات تدريبية فكرية مفتوحة.

* تشكيل لجنة لمتابعة توصيات ورشة العمل وتفعيل لجان للحماية في الريف والمدينة.

* افتتاح دورات مفتوحة للتدريبات العسكرية والفكرية في الريف والمدينة.

* عقد اجتماعات جماهيرية للأهالي للتوعية.

(ش س/د)

ANHA