​​​​​​​لجنة الشباب والرياضة في الطبقة تفتتح مركز التدريب المهني

وحضر الافتتاح ممثلو الإدارة المدنية الديمقراطية والمجالس العسكرية والأحزاب السياسية والشبيبة وعضوات اتحاد المرأة الشابة في مدينة الطبقة.

وبدأ الافتتاح بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء ثم عرض سنفزيون تضمن الأعمال التي قامت بها لجنة الشباب والرياضة في الطبقة وريفها.

الإدارية في مركز التدريب المهني للجنة الشباب والرياضة، ريم الصالح التي قالت: "قمنا بافتتاح هذا المركز في منطقة الطبقة لدعم الفئة الشابة وتنمية قدراتها الفكرية والمهنية".

وأوضحت "أن مكتب الأنشطة والتدريبات المهنية سيتضمن عدة مجالات منها الخياطة والكوافيرة وتعليم المهن الصناعية، والتجارية، الإعلام، والكمبيوتر، والتمريض، ودعمها في المستقبل".

(س ك/خ)

ANHA