​​​​​​​لجنة الصّلح تعقد صلحاً بين عائلتين اثر حادثة قتل بينهما

ونشب الخلاف بين عائلتي فوّاز البرشات وأحمد البرشو بسبب شجار قبل نحو 4 أشهر أسفر عنه حادثة قتل لأحد أفراد عائلة أحمد البرشو.

وبهدف حقن الدماء وإحلال السلام في المجتمع، تدخّلت لجنة الصلح في مدينة منبج لحل القضية.

وبعد جهود استمرّت لشهور، أقيمت اليوم، جلسة الصلح بين العشريتين بحضور العشرات من شيوخ ووجهاء العشائر العربية والكردية في منبج وكوباني والرقة والطبقة، وبمشاركة قيادات من قوات سوريا الديمقراطية, وذلك في مدرسة الغسانية شرق المدينة.

وخلال مراسم الصلح ألقيت كلمة باسم الإدارة المدنية الديمقراطية في منبج، من قبل الرئيس المشترك للمجلس التشريعي محمد علي العبو قائلاً: "الإدارة المدنية وشيوخ ووجهاء في مدينة منبج كانت منذ البداية تسعى لحل الخلاف بين العائلتين ,نريد أن ينحصر كل ما حصل بالشّخص القاتل، فأهله وعشيرته لا يتحمّلون وزر القاتل".

واختتمت مراسم الصلح بتعهّد الطرفين "على تصفية القلوب وإعادة روح التسامح والمحبّة والأخوة بينهما".

(كروب/م)