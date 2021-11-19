​​​​​​​لجنة المتابعة تعقد اجتماعها الدوري في مدينة الحسكة

يشارك في الاجتماع أعضاء لجنة المتابعة، البالغ عددهم 16 عضوًا، إلى جانب الرئيسة المشتركة لمجلس سوريا الديمقراطية أمينة عمر، والقائد العام لقوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي، ورئيسة الهيئة التنفيذية في مجلس سوريا الديمقراطية إلهام أحمد، والرئيس المشترك للمجلس التنفيذي للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا عبد حامد المهباش.

ومن المتوقع أن يخرج الاجتماع المغلق أمام وسائل الإعلام ببعض التوصيات، وفقًا لمصدر من داخل الاجتماع.

وعقدت لجنة المتابعة المنبثقة عن المؤتمر الوطني لأبناء الجزيرة والفرات اجتماعها الأول في الـ 30 من تشرين الثاني 2020، وشكّلت خلال هذا الاجتماع ثلاث لجان "لجنة إدارية ولجنة اقتصادية ولجنة أمنية"، مهمتها الإشراف على عمل لجان وهيئات الإدارة الذاتية، وتقديم تقرير عن عملها في كل شهر، حيث تجتمع لجنة المتابعة لتقييم عملها ومتابعة تنفيذ البنود.

تتألف اللجنة من /16/ عضوًا، وتضم ممثلين عن الإدارات الذاتية والمدنية في شمال وشرق سوريا ومن مختلف المكونات، مهمتها متابعة تنفيذ مخرجات المؤتمر الوطني لأبناء الجزيرة والفرات.

ويشار إلى أن مجلس سوريا الديمقراطية عقد، في الـ 25 من تشرين الثاني عام 2020 "المؤتمر الوطني لأبناء الجزيرة والفرات، بحضور أكثر من 300 شخصية من مختلف المناطق السورية، عقب إقامة 13 ندوة في مختلف مناطق شمال وشرق سوريا للتعرف إلى آراء الأطراف السياسية والسكان حول الإدارة الذاتية وما تحتاجه المنطقة.

(م)

ANHA