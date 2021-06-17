​​​​​​​لجنة المرأة في PYD تدعو PDK لعدم الانجرار وراء مخططات العدو

استنكارًا للهجمات التركية على باشور كردستان وتواطؤ الحزب الديمقراطي الكردستاني مع الاحتلال التركي واعتقاله لممثلي الإدارة الذاتية وحزب الاتحاد الديمقراطي في هولير، أصدرت اليوم لجنة المرأة لحزب الاتحاد الديمقراطي في مدينة قامشلو بيانًا إلى الرأي العام.

وقرئ البيان باللغتين الكردية والعربية من قبل عضوتي حزب الاتحاد الديمقراطي، دلشاد شاويش، وابتسام الحسين، وذلك أمام مبنى الحزب في مدينة قامشلو.

وأشار البيان "تستمر الدولة التركية بشن هجمات على كل من منطقة زاب، آفاشين، متينا، التابعة لمناطق الدفاع المشروع منذ الـ 23 نيسان المنصرم، وذلك للقضاء على الحركة الكردية المتمثلة في قوات الدفاع الشعبي".

وأوضح البيان: "تركيا تسعى إلى احتلال جنوب كردستان عبر هجماتها، كما أن هذه الهجمات ليست وليدة اللحظة، لذلك بين الفترة والأخرى تقوم باستهداف منطقة وتحدد نقاط لها في أرض جنوب كردستان لتوسيع جغرافيتها واحتلال المنطقة بشكل كامل وسلبها من شعبها الأصلي".

وتابع البيان: "تركيا تستخدم أسلحة كيماوية محرمة دوليًّا في هجماتها على قوات الكريلا، وتقوم باستهداف المدنيين العزل بالإضافة إلى قطع ونهب الطبيعة في جنوب كردستان".

وأكد البيان أنه على الحزب الديمقراطي الكردستاني عدم الانجرار وراء المخططات التركية الذي يسعى من خلالها إلى افتعال فتنة بين الكرد أنفسهم.

واستنكر البيان الهجمات التركية على مناطق الدفاع المشروع وجغرافية جنوب كردستان، واعتقال الحزب الديمقراطي الكردستاني لممثلي حزب الاتحاد الديمقراطي، وأشار إلى أن الاعتقال يدخل في مصلحة الدولة التركية، وندد بمنع الديمقراطي الكردستاني دخول الوفود القادمة من الخارج من أجل خدمة القضية الكردية وتوحيد الصف الكردي".

هذا ودعا البيان "شعب جنوب كردستان إلى التصدي والوقوف في وجه الاحتلال التركي للحفاظ على أرض وكرامة كردستان"، مؤكدين مساندتهم لمقاومة قوات الكريلا في جبال كردستان.

( س أ/ آ د)

ANHA