​​​​​​​لجنة المرأة في مجلس عوائل الشهداء تحث الأهالي على الاستعداد لمواجهة المحتلين

تنديداً بهجمات الاحتلال التركي ومرتزقته على شمال وشرق سوريا، والجرائم التي يرتكبونها بحق النساء والأطفال، أدلت لجنة المرأة في مجلس عوائل الشهداء اليوم، ببيان في مزار الشهيد دليل ساروخان بمدينة قامشلو.

وحضر البيان الذي قرئ من قبل عضوتي مجلس عوائل الشهداء، باللغتين الكردية والعربية شيرين أحمد، أفين الحاج على التوالي، العشرات من عضوات لجنة المرأة في مجلس عوائل الشهداء بمدينة قامشلو، رافعات أعلام مجلس عوائل الشهداء.

لجنة المرأة قالت في مستهل بيانها: "نعيش الآن مرحلة التحضير لحرب الشعب الثورية، علينا رفع الجاهزية والاستعداد للهجمات التركية المحتملة، فالدفاع عن أرضنا ومكتسباتنا واجب وطني وثوري".

وأشارت إلى "أن الهجمات التركية لم تتوقف يوماً، منذ أحد عشر عاماً، على شعوب شمال وشرق سوريا، وهجماته الشرسة على "أبنائنا من الكريلا في جنوب وشمال كردستان، واستخدامه الأسلحة المحرمة دولياً"، موضحة أن تركيا بهذه تريد بهذه الأساليب القمعية إبادة الشعب الكردي.

كما نوّهت لجنة المرأة إلى أن المحتل التركي تمادى في هجماته الوحشية، وكان آخرها استهداف النساء في مخمور بباشور كردستان. واعتبرت الاستهدافات التي تُنفّذ على الأراضي العراقية "انتهاكاً لسيادة العراق، وعاراً على جبين الشعب العراقي، حيث يخترق تركيا أجواء وأرض العراق بأسلحته وجنوده".

وعدّت هجمات الاحتلال التركي التي تطال النساء والأطفال "دليلاً على ضعف السياسات التركية الرامية إلى احتلال المنطقة في شمال وشرق سوريا وباشور"، داعية المنظمات الحقوقية الدولية إلى الوقوف في وجه هجمات الاحتلال التركي ووضع حد لجرائمها التي تخرق قوانين الحرب والسلم.

وأدانت لجنة المرأة في ختام بيانها، هجمات الاحتلال التركي على المنطقة. مؤكدة "سنقاوم ونناضل بكل قوتنا لوقف هذه الاستهدافات".

(آ ي/ي م)

ANHA