​​​​​​​لجنة المرأة في دير الزور تناقش آلية عملها وخططها السنوية

عقدت لجنة المرأة في دير الزور اجتماعها السنوي، اليوم، وذلك بهدف حصد ثمار ما أنجزته على مدار عام 2021، وكشفت خلاله عن خطة العمل القادمة لعام 2022.

وفي الاجتماع الذي عقد في قاعة لجنة المرأة في منطقة السبعة كيلو، وحضره جميع ممثلات لجان المرأة بدير الزور، ناقشت المشاركات ما تم إنجازه على مدار العام من حملات توعوية ومشاريع اقتصادية تدعم المرأة وتوظف طاقاتها.

وفي الاجتماع تم قراءة التقارير السنوية وتحليل الوضع السياسي ومناقشة الوضع التنظيمي، وما حققته المرأة ضمن المؤسسات المدنية في الإدارة الذاتية، إلى جانب التطرق لمدى نجاح المرأة في استغلال طاقاتها.

وخلال ذلك قالت الرئيسة المشتركة للجنة المرأة بدير الزور، فاطمة مروان، إن الاجتماع تناول وضع خطط عمل لعام 2022.

وبحسب فاطمة مروان فإن اللجنة ستعمل على افتتاح مشاريع اقتصادية تدعم استقلال المرأة، بالإضافة إلى توفير فرص عمل للنساء غير المتعلمات في الإدارة الذاتية، إلى جانب إطلاق حملات توعوية.

(ع ع/ ي م)

ANHA