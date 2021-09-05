​​​​​​​لجنة المرأة في الطبقة تكرم 70 طفلاً ممن أنهوا مرحلة رياض الأطفال

وبمشاركة ذوي الأطفال وعدد من الإداريات ومعلمات رياض الأطفال في لجنة المرأة في الطبقة، ابتدأ الحفل بالوقوف دقيقة صمت، تلتها كلمة ترحيب باسم لجنة المرأة ألقتها النائبة سمر شمس الدين وباركت لجميع الأطفال تخرجهم من مرحلة رياض الأطفال وانتقالهم لمرحلة التعليم الابتدائي.

وأشارت سمر شمس الدين في كلمتها "إن أطفالنا أمل المستقبل الواعد وهم الركيزة الأساسية لبناء مجتمع متكامل حضاري ومتقدم".

تلتها كلمة باسم معلمات الروضات القتها المعلمة زبيدة جاجان وجاء فيها "هدفنا الأساسي بناء جيل إيجابي يرتقي بقيمه ومجتمعه، ويجب علينا دائماً اكتشاف مواهبهم وميولهم، وإتاحة الفرصة لهم لاكتشاف بيئتهم والتعرف على ما حولهم بعيداً عن القيود والضغوط".

تبعتها فقرات راقصة وغنائية نفذها أطفال روضات الأمل وأجيال وعالم الطفولة، وتضمنت رسائل عديدة وجه الأطفال من خلال هذه العروض جميع معاني السلام والمحبة والعلم.

وفي ختام الحفل، وزعت معلمات الروضات شهادات التخرج على الأطفال، وقدمن لهم الهدايا والأوسمة التقديرية على مجهودهم في السنوات الماضية.

ويعتبر هذا التكريم بادرة تحفيزية لجميع الأطفال قبل دخولهم مرحلة التعليم الأساسي للعام الدراسي 2022/2021والذي من المقرر أن يبدأ في الـ 12 من أيلول/ سبتمبر الحالي.

ويذكر أن لجنة المرأة استقبلت هذا العام ضمن روضاتها ما يقارب 400 طفل، وهي في طور تأهيلهم وإعدادهم للمراحل التعليمية المستقبلية.

(ع صل)

ANHA