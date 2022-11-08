​​​​​​​لجنة المحروقات تواصل عملها في توزيع مازوت التدفئة في ناحية الشدادي

باشرت لجنة المحروقات في 15 حزيران المنصرم، توزيع مادة المازوت على أهالي ناحية الشدادي التابعة لمقاطعة الحسكة، ووصل عدد الأسر المستلمة إلى الآن 22000 من أصل 23068 أسرة.

وتعمل اللجنة على استقبال طلبات الأهالي للحصول على بطاقة المحروقات، وكذلك الأسر التي لا تمتلك ثبوتيات شخصية، في المناطق الجنوبية للحسكة.

وفي هذا الصدد، أشار عضو لجنة المحروقات أحمد الدغيم "أن عملية توزيع مازوت التدفئة على الأهالي مستمرة، حيث باشرنا توزيع مخصصات التدفئة على الأسر في نواحي، الشدادي وعبدان وأبو فاس والدشيشة، والتي بلغ عدد الأسر المسجلة في جداول الإحصاء فيها نحو 23068 أسرة".

وأضاف الدغيم "من المتوقع إنهاء عملية التوزيع التي تسير بشكل منتظم، بحسب خطة التوزيع والكومينات في القرى والمدن قبل الأول من كانون الأول".

(ب د/م ح)

ANHA