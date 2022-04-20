​​​​​​​لجنة الخدمات في ريف دير الزور الشرقي تطلق مشروع إنارة في بلدة الشعفة

أطلقت لجنة الخدمات في ريف دير الزور الشرقي مشروع الإنارة المرحلة الثانية، استهدفت من خلاله الطريق العام في بلدة الشعفة.

وستعمل اللجنة خلال المشروع على إعادة تأهيل خط التوتر الخدمي، بالإضافة إلى صيانة وتأهيل 55 عاموداً كهربائياً و22 برج كهربائي، بالإضافة إلى تركيب 130جهاز إنارة و130عموداً كهربائياً على الطريق العام في البلدة، بطول 6500متر.

عضو لجنة الخدمات في ريف دير الزور الشرقي، جبريل الحمد، قال لوكالتنا "سيستمر العمل في هذا المشروع قرابة الـ 90 يوماً، سنستهدف من خلاله الطريق العام وسوق بلدة الشعفة، لتلافي وقوع الحوادث المرورية ليلاً".

وذكر الحمد أنه "بعد الانتهاء من المشروع في بلدة الشعفة سيتم استهداف قريتي السوسة والبو بدران وسيتم العمل على تركيب الإنارة في الشارع العام في القريتين".

والجدير بالذكر أن المرحلة الأولى لمشروع الإنارة في ريف دير الزور الشرقي كانت قد استهدفت الشارع العام في بلدة هجين وقرية البو خاطر.

(ف ع/خ)

ANHA